مظاهرات في طهران رفضا للحرب على إيران

شهدت طهران وعدد من المدن الإيرانية، مسيرات وتظاهرات رافضة للعدوان الأمريكي الإسرائيلي ضد البلاد والمستمر منذ السبت الماضي.

ودعم المتظاهرين الإيرنيين خيار المقاومة في وجه العدوان الأمريكي الإسرائيلي، بحسب ما أفادت به وسائل إعلام محلية.

يأتي ذلك في ظل استمرار الحرب ضد إيران، حيث كشفت تقارير أن أول 100 ساعة من الحرب مع إيران كلّفت الولايات المتحدة 3.7 مليار دولار، أي ما يزيد عن 890 مليون دولار يوميًا، وفقًا لتحليل أجراه مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية ونُشر يوم الخميس.

وتمثل التكاليف التشغيلية المدرجة بالفعل في ميزانية وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" أقل من 200 مليون دولار من إجمالي هذه التقديرات، وبالتالي، فإن المبلغ المتبقي من التكلفة، وقدره 3.54 مليار دولار، "سيتطلب على الأرجح تمويلًا إضافيًا من وزارة الدفاع، إما من خلال اعتماد مخصصات تكميلية أو مشروع قانون تسوية آخر"، بحسب محللي المركز.