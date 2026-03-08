محافظة الجيزة ترفع 1900 طن مخلفات من نفق المنشية بالهرم ضمن حملات مكثفة للنظافة

قامت محافظة الجيزة من خلال هيئة النظافة والتجميل بتنفيذ حملة مكثفة لرفع المخلفات والتراكمات من نفق المنشية بحي الهرم وذلك في إطار خطة المحافظة للارتقاء بمنظومة النظافة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة أن الحملة أسفرت عن رفع نحو ١٩٠٠ طن من المخلفات من نفق المنشية، وذلك من خلال تنفيذ ٦٩ نقلة بسيارات هيئة النظافة بما ساهم في تحسين الحالة البيئية ورفع كفاءة النظافة وإعادة الانضباط والمظهر الحضاري بالمنطقة.

ووجّه المحافظ رئيس هيئة النظافة والتجميل ورئيس حي الهرم بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة ورفع المخلفات أولًا بأول، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أي مخالفات تتسبب في إلقاء القمامة أو تشويه المظهر الحضاري.

وأكد اللواء محمد الضبيعي رئيس هيئة النظافة والتجميل بالجيزة أن الهيئة دفعت بعدد من المعدات وسيارات النقل لرفع التراكمات بنفق المنشية بحي الهرم على مدار ثلاثة أيام متواصلة بما ساهم في تحسين الحالة البيئية ورفع كفاءة النظافة وإعادة المظهر الحضاري للمنطقة.