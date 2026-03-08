قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس «الوطني الفلسطيني»: جرائم عصابات المستوطنين في الضفة تعبير واضح عن منظومة إرهاب منظم
في اليوم العالمي للمرأة| أمهات مصر: تحية لكل أم تربي الأجيال وتصنع المستقبل
استمرار إغلاق المسجد الأقصى| مصر تحذّر من مخاطر السياسات والإجراءات الإسرائيلية التصعيدية
خفض وفيات الأمهات.. مجلس الوزراء: إنجازات مصر في تمكين وحماية المرأة تحظى بإشادة المؤسسات الدولية
قصة عم عبد الحميد.. رجل خير في المنوفية وهب حياته لأهل قريته ولم يرزقه الله بأطفال
مصر تدين اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية واستمرار إغلاق المسجد الأقصى
عايز إتاوة.. ضبط شخص تعدى على قائدي السيارات بسبب الركنة بالقاهرة
في 7 بنوك.. أسعار الدولار تتجاوز الـ 52 جنيها الآن
عودة النظام الذكوري .. «الأمم المتحدة» تحذّر من تصاعد التمييز والعنف ضد النساء والفتيات عالميًا
تغيير مُثير للجدل في «إكس» .. إلغاء التحكّم بالوضع الداكن يخرج من التطبيق
إعلام إسرائيلي: تقديرات بأن إيران ستكثف إطلاق النار
عضو بمجلس الخبراء الإيراني: انتخبنا خليفة خامنئي دون الكشف عن هويته
محافظات

محافظة الجيزة ترفع 1900 طن مخلفات من نفق المنشية بالهرم ضمن حملات مكثفة للنظافة

أحمد زهران

قامت محافظة الجيزة من خلال هيئة النظافة والتجميل بتنفيذ حملة مكثفة لرفع المخلفات والتراكمات من نفق المنشية بحي الهرم وذلك في إطار خطة المحافظة للارتقاء بمنظومة النظافة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة أن الحملة أسفرت عن رفع نحو ١٩٠٠ طن من المخلفات من نفق المنشية، وذلك من خلال تنفيذ ٦٩ نقلة بسيارات هيئة النظافة بما ساهم في تحسين الحالة البيئية ورفع كفاءة النظافة وإعادة الانضباط والمظهر الحضاري بالمنطقة.
ووجّه المحافظ رئيس هيئة النظافة والتجميل ورئيس حي الهرم بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة ورفع المخلفات أولًا بأول، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أي مخالفات تتسبب في إلقاء القمامة أو تشويه المظهر الحضاري.
وأكد اللواء محمد الضبيعي رئيس هيئة النظافة والتجميل بالجيزة أن الهيئة دفعت بعدد من المعدات وسيارات النقل لرفع التراكمات بنفق المنشية بحي الهرم على مدار ثلاثة أيام متواصلة بما ساهم في تحسين الحالة البيئية ورفع كفاءة النظافة وإعادة المظهر الحضاري للمنطقة.

رفع مخلفات محافظ الجيزة محافظة الجيزة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : رموز وإشارات هل تعرفها؟

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب : كيف خنق تأخر الصادرات اقتصاد القارة السمراء؟

ميس رضا سفيرة الإيسيسكو للسلام

ميس رضا تكتب : الشاشات وإعادة تشكيل الوعي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المطرية حدوته مصرية

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

