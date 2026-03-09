الجيزة: رفع 2200 طن مخلفات من خلال 83 نقلة خلال حملات مكثفة للنظافة: صور

قامت محافظة الجيزة من خلال هيئة النظافة والتجميل بتنفيذ حملة مكثفة لرفع المخلفات والتراكمات بعدد من القطاعات بنطاق جنوب الجيزة وحي الهرم وذلك في إطار خطة المحافظة للارتقاء بمنظومة النظافة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة أن الحملات أسفرت عن رفع ٢٢٠٠ طن من المخلفات من مناطق أسفل الطريق الدائري – ربيع الجيزي (قطاع جنوب) ومنطقة الشوربجي وشارع الشباب بحي الهرم، وذلك من خلال تنفيذ ٨٣ نقلة بسيارات هيئة النظافة، بما ساهم في تحسين الحالة البيئية ورفع كفاءة النظافة وإعادة الانضباط والمظهر الحضاري بتلك القطاعات.



وأكد الدكتور أحمد الأنصاري أن المحافظة مستمرة في تنفيذ حملات النظافة المكثفة بمختلف القطاعات للتعامل الفوري مع أي تجمعات للمخلفات أو بؤر تحتاج إلى رفع كفاءة، مشيرًا إلى أن الأجهزة التنفيذية تعمل وفق خطة يومية تستهدف تحسين مستوى النظافة وإعادة المظهر الحضاري للشوارع والمحاور الرئيسية بما يحقق رضا المواطنين.



وأكد اللواء محمد الضبيعي رئيس هيئة النظافة والتجميل بالجيزة أن الهيئة دفعت بعدد من المعدات وسيارات النقل لرفع التراكمات بمناطق أسفل الدائري بربيع الجيزي جنوب، ومنطقة الماسورة جنوب، والشوربجي وشارع الشباب بحي الهرم، مشيرًا إلى أن الحملات استمرت على مدار يومين متواصلة بما ساهم في تحسين الحالة البيئية ورفع كفاءة النظافة وإعادة المظهر الحضاري للمنطقة.