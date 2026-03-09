أول أيام عيد الفطر فلكياً ..وضع الهلال يوم الخميس 19 مارس في القاهرة

كشف المهندس محمد شوكت عودة مدير مركز الفلك الدولي ، تفاصيل مولد هلال شهر شوال وأول أيام عيد الفطر المبارك ، وفقاً للتوقعات الفلكية .

وقال شوكت ، بدأت بعض الدول شهر رمضان يوم الأربعاء 18 شباط/فبراير 2026م، وهذه الدول ستتحرى هلال العيد يوم الأربعاء 18 آذار/مارس، في حين بدأت دول أخرى شهر رمضان يوم الخميس 19 فبراير، وهذه الدول ستتحرى هلال العيد يوم الخميس 19 آذار/مارس، الموافق للتاسع والعشرين من شهر رمضان فيها.

وتابع : أما بالنسبة للدول التي ستتحرى الهلال يوم الأربعاء 18 مارس، فإن رؤيته في ذلك اليوم مستحيلة لغروب القمر قبل الشمس ولحدوث الاقتران بعد غروب الشمس، وبالتالي من المفترض أن تكمل هذه الدول عدة شهر رمضان ثلاثين يوما، ليكون يوم الجمعة 20 مارس عيد الفطر فيها.

وفي بيان عبر الصفحة الرسمية للمركز ، قال ، بالنسبة للدول التي ستتحرى الهلال يوم الخميس 19 مارس، فإن رؤية الهلال في ذلك اليوم غير ممكنة من شرق العالم، في حين أنها ممكنة بصعوبة باستخدام التلسكوب من غرب آسيا ووسط وشمال أفريقيا، وهي ممكنة بالعين المجردة بصعوبة بالغة من غرب أوروبا وغرب أفريقيا، ورؤية الهلال ممكنة بالعين المجردة بسهولة نسبيا من معظم أمريكا الشمالية. وعليه من المتوقع أن تعلن غالبية هذه الدول أن يوم الجمعة 20 مارس عيد الفطر فيها أيضا. ونظرا لصعوبة رؤية الهلال يوم الخميس من أماكن واسعة من العالم الإسلامي خاصة في الشرق والوسط فمن المتوقع أن يعلن عدد لا بأس به من الدول عدم ثبوت رؤية الهلال يوم الخميس ليكون يوم السبت 21 مارس عيد الفطر فيها.

وأشار إلي انه بالنسبة لوضع الهلال يوم الخميس 19 مارس في بعض المدن العالمية، فإن الحسابات السطحية للهلال وقت غروب الشمس كما يلي:

- جاكرتا: يغيب القمر بعد 10 دقائق من غروب الشمس، وعمره 11 ساعة و23 دقيقة، وبعده عن الشمس 5.2 درجة، والرؤية غير ممكنة حتى باستخدام التلسكوب.

- أبوظبي: يغيب القمر بعد 29 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 14 ساعة و12 دقيقة، وبعده عن الشمس 6.6 درجة، والرؤية ممكنة بصعوبة بالغة باستخدام التلسكوب فقط وفي حالة صفاء الغلاف الجوي التام.

- الرياض: يغيب القمر بعد 30 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 14 ساعة و38 دقيقة، وبعده عن الشمس 6.9 درجة، والرؤية ممكنة بصعوبة باستخدام التلسكوب فقط وفي حالة صفاء الغلاف الجوي التام.

- عمّان والقدس: يغيب القمر بعد 36 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 15 ساعة و07 دقائق، وبعده عن الشمس 7.3 درجة، والرؤية ممكنة باستخدام التلسكوب فقط في حالة صفاء الغلاف الجوي.

- القاهرة: يغيب القمر بعد 35 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 15 ساعة و19 دقيقة، وبعده عن الشمس 8.6 درجة، والرؤية ممكنة باستخدام التلسكوب فقط في حالة صفاء الغلاف الجوي.

- الرباط: يغيب القمر بعد 44 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 17 ساعة و11 دقيقة، وبعده عن الشمس 7.4 درجة، والرؤية بالعين المجردة ممكنة بصعوبة بالغة في حالة صفاء الغلاف الجوي التام.

- أمستردام: يغيب القمر بعد 57 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 16 ساعة و23 دقيقة، وبعده عن الشمس 8.4 درجة، والرؤية ممكنة باستخدام التلسكوب، وقد تكون ممكنة بالعين المجردة بصعوبة بالغة في حالة صفاء الغلاف الجوي التام.

ولمعرفة معاني هذه الأرقام تجدر الإشارة إلى أن أقل قيم لهلال أمكنت رؤيته بالعين المجردة كانت: مكث الهلال 29 دقيقة، وعمر الهلال 15 ساعة و33 دقيقة، والبعد الزاوي عن الشمس 7.6 درجة. ولا يكفي أن يزيد مكث الهلال أو عمره أو بعده الزاوي عن هذه القيم لتمكن رؤيته، إذ أن رؤية الهلال متعلقة بعوامل مترابطة يجب دراستها معا مثل بعده الزاوي عن الشمس وبعده عن الأفق.

وللتعرف على نتائج رصد الهلال، يمكن زيارة صفحة شهر شوال على موقع المشروع الإسلامي لرصد الأهلة التابع لمركز الفلك الدولي على شبكة الإنترنت على العنوان ( https://astronomycenter.net/icop/shw47.html

)، حيث أنشئ المشروع عام 1998م ويضم حاليا أكثر من 1500 عضو من علماء ومهتمين برصد الأهلّة وحساب التقاويم. هذا ويشجع المشروع المهتمين في مختلف دول العالم على تحري الهلال وإرسال نتائج رصدهم إلى المشروع عن طريق موقعه على شبكة الإنترنت، حيث تنشر تباعا بعد تدقيقها وتمحيصها.

الخارطتان المرفقتان تظهران مدى إمكانية رؤية هلال شهر شوال يوم الأربعاء 18 مارس ويوم الخميس 19 مارس من جميع مناطق العالم، بحيث إن:

- رؤية الهلال مستحيلة من المناطق الواقعة في اللون الأحمر لغروب القمر قبل الشمس أو/و لحدوث الاقتران السطحي بعد غروب الشمس.

- رؤية الهلال غير ممكنة بالتلسكوب أو بالعين المجردة من المناطق غير الملونة.

- رؤية الهلال ممكنة فقط باستخدام التلسكوب من المناطق الواقعة في اللون الأزرق.

- رؤية الهلال ممكنة باستخدام التلسكوب من المناطق الواقعة في اللون الزهري، ومن الممكن رؤية الهلال بالعين المجردة في حالة صفاء الغلاف الجوي التام والرصد من قبل راصد متمرس.

- رؤية الهلال ممكنة بالعين المجردة من المناطق الواقعة في اللون الأخضر.