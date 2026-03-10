ما لم يحدث بعد الهزيمة.. حقيقة اجتماع الخطيب بتوروب بعد سقوط الأهلي أمام طلائع الجيش

أثارت خسارة الأهلي أمام طلائع الجيش بنتيجة 2-1 في اللقاء المؤجل من الجولة الخامسة عشرة من الدوري الممتاز حالة من الجدل داخل القلعة الحمراء خاصة بعد تداول أنباء عن عقد اجتماع عاجل بين رئيس النادي محمود الخطيب والمدير الفني الدنماركي ييس توروب لمناقشة أسباب التراجع في نتائج الفريق.

لكن مصادر داخل النادي الأهلي أكدت أن هذه الأنباء غير صحيحة موضحة أن محمود الخطيب يتواجد حاليًا خارج مصر لأداء مناسك العمرة في المملكة العربية السعودية ولم يعقد أي اجتماع مع المدير الفني عقب المباراة.

اجتماع إداري مرتقب داخل الأهلي

وبحسب المصادر فإن التحرك المنتظر داخل النادي لن يكون على مستوى الإدارة العليا بل من خلال اجتماع يجمع سيد عبد الحفيظ عضو مجلس الادارة والقائم بأعمال المشرف العام على الكرة مع وليد صلاح الدين مدير الكرة لمناقشة ما حدث في مباراة طلائع الجيش.

ومن المنتظر أن يشهد الاجتماع اتخاذ قرارات انضباطية قوية داخل الفريق تتضمن توقيع عقوبات مالية على عدد من اللاعبين في ظل حالة الغضب من الأداء الذي ظهر به الفريق في المباراة الأخيرة.

جماهير الأهلي تطالب برحيل توروب

الهزيمة الأخيرة أعادت الجدل مجددًا حول مستقبل المدرب الدنماركي ييس توروب مع الفريق حيث ارتفعت أصوات قطاع كبير من جماهير الأهلي مطالبة بإقالته بعد سلسلة من النتائج غير المقنعة خلال الفترة الماضية.

وترى جماهير النادي أن الفريق يعاني تراجعًا واضحًا على المستويين الفني والتكتيكي وهو ما انعكس على أداء الفريق في عدد من المباريات خلال الموسم الحالي.

أرقام توروب تحت المجهر

وبالنظر إلى أرقام المدرب الدنماركي منذ توليه القيادة الفنية للأهلي فإن الفريق خاض تحت قيادته 28 مباراة في مختلف البطولات.

وحقق الأهلي الفوز في 14 مباراة فقط مقابل 8 تعادلات و6 هزائم لتصل نسبة الانتصارات إلى 50% تقريبًا من إجمالي المباريات التي خاضها الفريق.

وسجل لاعبو الأهلي خلال هذه الفترة 38 هدفًا بينما استقبلت شباك الفريق 23 هدفًا.

كما ودع الفريق بطولة كأس مصر بشكل مبكر بعد خسارته أمام فريق وي أحد أندية القسم الثاني وهي نتيجة اعتبرها كثيرون واحدة من أبرز صدمات الموسم.

مخاوف من موسم بلا بطولات

في ظل هذه النتائج تتزايد المخاوف داخل النادي من خروج الفريق بموسم خالٍ من البطولات خاصة مع اشتعال المنافسة في الدوري المصري واقتراب البطولات من مراحلها الحاسمة.

ويرى مراقبون أن الأهلي يمر بفترة صعبة نتيجة تراجع مستوى بعض اللاعبين إلى جانب غياب الاستقرار الفني وهو ما يجعل المرحلة المقبلة حاسمة في تحديد مصير الجهاز الفني ومسار الفريق في بقية الموسم.

وفي انتظار عودة رئيس النادي محمود الخطيب إلى القاهرة تبدو الساعات المقبلة مرشحة لمزيد من التحركات داخل القلعة الحمراء في محاولة لإعادة الفريق إلى الطريق الصحيح قبل الدخول في الاستحقاقات المحلية والقارية الحاسمة.