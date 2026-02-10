المدرب الإيطالي حسم الجدل.. ما سبب أزمة محمد صلاح في ليفربول؟

تحدث المدرب الإيطالي فابيو كابيلو، المدير الفني السابق لريال مدريد، عن الخلافات التي ظهرت بين النجم المصري محمد صلاح وإدارة فريق ليفربول بقيادة المدرب آرني سلوت، كاشفا عن سبب الأزمة بين المدرب الهولندي وصلاح.

بدأت الأزمة خلال شهر ديسمبر الماضي عندما أبدى صلاح إحباطه من دوره داخل تشكيلة الفريق، مؤكدًا في تصريحات إعلامية أنه يشعر بأن ناديه تخلَّى عنه وأن العلاقة بينه وبين سلوت ليست في أفضل حالاتها.

جاء ذلك بعد أن بقي صلاح على مقاعد البدلاء في ثلاث مباريات متتالية، قبل أن يتم استبعاده من قائمة الفريق أمام إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا، ما أثار جدلًا واسعًا حول وضعه داخل التشكيلة الأساسية.

لاحقًا، التقى صلاح بمدربه سلوت لإجراء حوار بين الطرفين بهدف توضيح الموقف، وهو ما تم الحديث عنه عبر وسائل الإعلام، ثم عاد اللاعب للظهور مع الفريق في المباريات التالية، مما يشير إلى محاولة لإغلاق الصفحة بين الطرفين.

ما سبب أزمة محمد صلاح؟

في تحليله لهذه العلاقة المتوترة، أشار كابيلو في برنامج “هاتريك” على قناة “أون سبورت 2” إلى أن المشكلة ليست تقليلاً من قيمة صلاح كلاعب، وإنما ترتبط برغبة المدرب في تجربة أفكار جديدة وإشراك العناصر الشابة التي انضمّت حديثًا إلى الفريق، وهو ما يجعل دور اللاعب البارز في السنوات الماضية موضع تساؤل.

وبرأيه، فإن سلوت يحاول خلق مزيج من اللاعبين الشباب وتجربتهم داخل التشكيلة، مما قد يؤثر على ثقة صلاح بنفسه وشعوره بضعف دوره الحالي داخل الفريق.

وأضاف كابيلو أن صلاح ظل لسنوات يعد أحد أهم العناصر في خط هجوم ليفربول، ولم يقدِّم أي لاعب داخل الفريق نفس التأثير الذي يقدمه صلاح، وهو ما يفسر دعم الجماهير له وتقديرهم لما قدمه منذ قدومه إلى إنجلترا وتجديد عقده مع النادي.

واختتم المدرب الإيطالي حديثه بأن الخلافات بين صلاح ومدربه يمكن أن تُحل بالحديث والتفاهم بين الطرفين، مؤكدًا أن الصدام المستمر لن يصب في مصلحة أي من اللاعبين أو نادي ليفربول بشكل عام.

موعد مباراة ليفربول المقبلة

يستعد ليفربول لخوض مواجهته المقبلة في الدوري الإنجليزي، حيث يحل ضيفًا ثقيلًا على فريق سندرلاند ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من المسابقة.

تقام المباراة على ملعب «النور» معقل فريق سندرلاند، مساء يوم الأربعاء الموافق 11 فبراير، وتنطلق في تمام الساعة العاشرة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، على أن تُذاع عبر قنوات «بي إن سبورتس».

جدير بالذكر أن فريق ليفربول، بقيادة مدربه الهولندي آرني سلوت، قد تلقى هزيمة مؤثرة أمام مانشستر سيتي بنتيجة هدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الـ25 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبهذه الخسارة، تجمد رصيد ليفربول عند 39 نقطة، ليتراجع إلى المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.