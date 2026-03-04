قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
صواريخ إيران تطرد الأمريكان .. واشنطن تفتح باب الإجلاء لموظفيها في السعودية
لبنان تحت القصف .. غارة جوية إسرائيلية على فندق في ضاحية الحازمية ببيروت
الهروب من الجحيم.. مئات الآلاف من الأوروبيين يفرون في رحلات مكثفة بعد اشتعال الحرب ضد إيران
أسواق الطاقة على المحك .. ترامب يُعلن حماية الملاحة البحرية في الشرق الأوسط
5 سنن نبوية عند سماع الأذان .. لا تفوت ثوابها في رمضان
سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم الأربعاء 4-3-2026
بعد الزيادة الأخيرة .. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء
إبراهيم سعيد يُوجّه رسالة لـ أحمد حسن بعد سحور الجيل الذهبي
بالأسماء .. إصابة 5 أشخاص باشتباه تسمّم غاز داخل منزل في المنيا
مصرع وإصابة 10 أشخاص في غارة إسرائيلية على مدينة بعلبك اللبنانية
ضهري وسندي| مصطفى غريب يُوجّه رسالة مُؤثرة لهشام ماجد بعد ظهوره كضيف شرف في «هيا كيميا»
ذكرى 20 عامًا على بطولة إفريقيا.. سحور رمضاني مع أبطال الجيل الذهبي بحضور خالد عبدالعزيز
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بي إم دبليو IX3 موديل 2027 تظهر لأول مرة

إبراهيم القادري

كشفت شركة بي إم دبليو عن طرازها الجديد بي إم دبليو IX3 موديل 2027 ، وتنتمي IX3 لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات الكهربائي، وتمتلك تصميم عصري وجذاب، وتعتمد بي إم دبليو IX3 على منصة نيو كلاس الثورية، مما يمنحها تفوق تقني ومدى قيادة استثنائي .

بي إم دبليو IX3 موديل 2027

مواصفات بي إم دبليو IX3 موديل 2027

تمتلك سيارة بي إم دبليو IX3 موديل 2027 الكثير من المميزات من ضمنها، واجهة أمامية عصرية تعيد تفسير الشبك الكلوي الشهير بإضاءة LED تفاعلية، وبها خطوط انسيابية تعزز من كفاءة الديناميكا الهوائية، وبها لوحة قيادة بـ شاشة تعمل باللمس معلوماتية ضخمة مقاس 17.9 بوصة، وبها شاشة عدادات رقمية نحيفة BMW Panoramic Vision تمتد على كامل عرض الزجاج الأمامي مقاس 43 بوصة، وتم استخدام مواد مستدامة وجلود صناعية عالية الجودة في التنجيد .

محرك بي إم دبليو IX3 موديل 2027

تحصل سيارة بي إم دبليو IX3 موديل 2027 علي قوتها من محركين كهربائيين، وتنتج قوة 463 حصان، وبها عزم دوران 645 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أتوماتيك، وبها بطارية ليثيوم أيون سعة 112 كيلوواط/ساعة، ويمكنها قطع مسافة 643 كم قبل الحاجة لإعادة شحنها من جديد، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 4.2 ثانية، وتصل سرعتها القصوي إلي 210 كم/ساعة .

سعر بي إم دبليو IX3 موديل 2027

تباع سيارة بي إم دبليو IX3 موديل 2027 في سوق السيارات السعودي بسعر 225 ألف ريال سعودي .

تاريخ شركة بي إم دبليو في صناعة السيارات

تأسست بي إم دبليو عام 1916 كمصنع لمحركات الطائرات، وتحولت بفضل حظر ما بعد الحرب العالمية الأولى إلى الدراجات النارية ثم السيارات في عام 1928 بشراء مصنع "آيزناخ".

وبدأت بي إم دبليو في إنتاج سيارة "ديكسي" الصغيرة (3/15) في 1929، وتطورت لتصبح رائدة في السيارات الرياضية والفاخرة، واجهت خطر الإفلاس في الخمسينيات، لكنها تعافت، وتشتهر اليوم بـ "القيادة المتعة" والابتكار.

