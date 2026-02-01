مستشار عسكري: كل الشواهد تشير إلى توجيه ضربة عسكرية أمريكية ضد إيران

أكد اللواء أركان حرب أسامة كبير، مستشار كلية القادة والأركان، أن كل الشواهد تؤدي إلى أن هناك ضــ ربة عسكرية أمريكية لإيــ ران، مضيفا أن الوضع في منطقة الخليج العربي يميل لضربة عسكرية، خصوصا وان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فعلها سابقا بتوجيه ضربة عسكرية لإيران.

وقال اللواء أركان حرب أسامة كبير، مستشار كلية القادة والأركان، إن الحشد العسكري الضخم بالقرب من إيران يؤيد فكرة وجود ضربة عسكرية، مستدركا أن الشروط التي وضعت للتفاوض صعبة وعصية الامر الذي يصب في احتمالية الضربة العسكرية.

وأشار اللواء أركان حرب أسامة كبير، مستشار كلية القادة والأركان، إلى أن الخليج العربي قد يغلق ودولا كثيرة تسعى لمنع هذه الحرب ومنها مصر.