تعرف على تشكيل المصري لمباراة الزمالك بالجولة الرابعة من الكونفيدرالية

أعلن الكابتن نبيل الكوكي تشكيل المصري لمباراة الزمالك بالجولة الرابعة من الكونفيدرالية و المقرر إقامتها على ستاد السويس الجديد

وتضم قائمة المصري محمود حمدي لحراسة المرمى و كريم العراقي ، باهر المحمدي ، خالد صبحي ، مصطفى العش لخط الظهر

بونور موجيشا ، عميد صوافطة كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط

عبد الرحيم دغموم ، حسن علي ، أسامة الزمراوي كثلاثي ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد صلاح محسن.

قائمة تشكيل المصري فى مواجهة الزمالك

كما تضم قائمة بدلاء المصري عصام ثروت ، أحمد منصور، عمرو سعداوي، عمر الساعي، كريم بامبو ، منذر طمين ، أحمد القرموطي، محمد الشامي ، ايدو كينجسلي.