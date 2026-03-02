ميزة كشف الاحتيال في Galaxy S26 .. درع ذكي ضد مكالمات ورسائل النصب

كشفت تقارير تقنية، أن سلسلة هواتف سامسونج Galaxy S26 حصلت على ميزة أمنية جديدة تسمى Scam Detection، كانت متاحة في السابق حصريًا على هواتف Google Pixel، وتهدف إلى حماية المستخدم من محاولات الاحتيال عبر المكالمات والرسائل.

وأوضحت التقارير أن هذه الميزة مدمجة مباشرة داخل تطبيق الاتصال والرسائل في هواتف جالاكسي S26، وتعتمد على نموذج الذكاء الاصطناعي Gemini Nano الذي يعمل بالكامل على الهاتف دون إرسال محتوى المكالمات أو الرسائل إلى السحابة، ما يحافظ على خصوصية المحادثات.

كيف تعمل ميزة Scam Detection أثناء المكالمة؟

أشارت المصادر إلى أن Scam Detection تقوم بتحليل المكالمة الصوتية في الوقت الحقيقي عندما يتصل بك رقم غير مسجل في جهات الاتصال، وتبحث عن أنماط كلام شائعة في عمليات النصب، مثل طلب تحويل أموال سريعًا، أو مشاركة بيانات بنكية، أو كلمات تدل على تهديد أو استعجال غير مبرر.

أكدت التقارير أن النظام يصدر تنبيهًا واضحًا في حال اشتبه في أن المكالمة قد تكون احتيالية، من خلال اهتزاز الهاتف ونغمة تحذير ورسالة على الشاشة تخبرك بأن المحادثة قد تتضمن محاولة نصب، ليمنحك فرصة إنهاء الاتصال أو توخّي حذر شديد قبل مشاركة أي معلومات.

حماية من رسائل الاحتيال والرسائل النصية المشبوهة

أوضحت تقارير أخرى أن ميزة Scam Detection لا تقتصر على المكالمات فقط، بل تمتد أيضًا إلى تحليل الرسائل النصية SMS وبعض تطبيقات المراسلة المتكاملة مع النظام، لرصد الرسائل التي تحتوي على روابط مزيفة أو عروض وهمية أو محاولات للحصول على بيانات حساسة.

أشارت هذه التقارير إلى أن الذكاء الاصطناعي يتعرف على صيغ الرسائل المعروفة في حملات الاحتيال، مثل رسائل شركات الشحن المزيفة أو البنوك المضللة، ثم يعرض تحذيرًا للمستخدم قبل أن يضغط على الرابط أو يتجاوب مع محتوى الرسالة.

تفعيل يدوي حاليًا وتوفّر مبدئي في الولايات المتحدة

أكدت المصادر أن ميزة Scam Detection لا تكون مفعلة بشكل افتراضي على Galaxy S26، بل تحتاج إلى تشغيلها يدويًا من إعدادات تطبيق الهاتف أو الرسائل، حتى يتمكن النظام من مراقبة المكالمات والرسائل من الأرقام غير المعروفة.

أوضحت التقارير أن إطلاق الميزة يتم تدريجيًا، حيث تتوافر حاليًا باللغة الإنجليزية وفي السوق الأمريكية أولًا، مع توقعات بتوسّعها لاحقًا إلى أسواق ولغات أخرى مع تطور نماذج الذكاء الاصطناعي وتكيّفها مع أساليب الاحتيال المحلية في كل منطقة.