إزالة علم إيران من حفل إفتتاح دورة الألعاب الشتوية بعد قرار الإنسحاب

أعلنت اللجنة البارالمبية الدولية، يوم الجمعة، أن إيران لن تشارك في دورة الألعاب البارالمبية الشتوية، وذلك لعدم تمكن رياضيها البارالمبي الوحيد من السفر بأمان إلى إيطاليا.

وكان من المقرر أن يشارك أبو الفضل خطيبي مياني، الحائز على ميداليتين بارالمبيتين، في سباقين للتزلج الريفي البارالمبي: سباق السرعة الكلاسيكي للرجال يوم الثلاثاء، وسباق الانطلاق المتقطع الكلاسيكي لمسافة 10 كيلومترات يوم الأربعاء.

وبانسحابه، أُزيل علم إيران من موكب الرياضيين في حفل الافتتاح، الذي سيُقام في وقت لاحق من يوم الجمعة في فيرونا.

وقال رئيس اللجنة البارالمبية الدولية، أندرو بارسونز: "إنه لأمر مخيب للآمال حقًا للرياضة العالمية، وخاصة لأبو الفضل، أنه غير قادر على السفر بأمان للمشاركة في دورة الألعاب البارالمبية الشتوية الثالثة له في ميلانو كورتينا 2026".

منذ اندلاع النزاع يوم السبت، عملت اللجنة البارالمبية الدولية واللجنة المنظمة لدورة ميلانو كورتينا 2026 بلا كلل مع اللجنة البارالمبية الوطنية والاتحاد الوطني للتزلج لإيجاد طرق بديلة لضمان وصول الوفد الإيراني إلى الألعاب بأمان إلا أنه مع استمرار النزاع في الشرق الأوسط، فإن المخاطر على الأرواح البشرية مرتفعة للغاية.

ونظرًا لانقطاع الاتصالات في معظم أنحاء إيران، لم يكن التواصل مع اللجنة البارالمبية الوطنية الإيرانية والاتحاد الوطني للتزلج سهلاً.

وقد أبلغتنا اللجنة البارالمبية الوطنية الإيرانية باستحالة ضمان وصول الوفد الإيراني إلى دورة ميلانو كورتينا 2026 بأمان، وبالتالي لن يتمكنوا من المشاركة في الألعاب.