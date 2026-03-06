ضربة قاصمة.. إسرائيل تقصف الملجأ الرئيسي لقيادة إيران بطهران بـ 50 مقاتلة و 100 قذيفة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، يوم الجمعة أنه استهدافه الملجأ الرئيسي للقيادة الإيرانية في طهران، مضيفاً أنه يتحقق من وجود قيادة البلاد داخله أثناء الغارة الجوية.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن "نحو 50 طائرة مقاتلة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي" قصفت ملجأً كان مُخصصاً للمرشد الأعلى الإيراني الراحل علي خامنئي، مضيفاً أنه "قُضي عليه قبل أن يتمكن من استخدام الملجأ... لكن المجمع استمر استخدامه من قبل مسؤولين كبار في النظام الإيراني".

وقالت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي، إيفي دفرين، في بيان متلفز، إن الجيش يُراجع نتائج الغارات، موضحةً أن الطائرات هاجمت المنشأة "بأكثر من 100 قذيفة".