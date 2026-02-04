قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل تقضى الأيام البيض لمن فاته صيامها.. عويضة عثمان يجيب
«يا أسماء أنا أبوكي ونفسي أشوفك وهما بيضربوني».. فيديو صادم يُثير جدل السوشيال ميديا
الأرصاد الجوية تحذّر من شبورة ضبابية على الطرق وانخفاض الحرارة
مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 4-2-2026 .. والقنوات الناقلة
آخر موعد لتسجيل استمارة الثانوية العامة 2026 الإلكترونية غداً ..وتسليمها للمدارس الأحد
تعرّف علي صلاحيات المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية بعد موافقة «الشيوخ»
محلل سياسي: فتح معبر رفح بارقة أمل وبداية لمرحلة جديدة
باحث سياسي: تعيين مُتحدثة مسلمة باسم جيش الاحتلال «توظيف سياسي مقصود»
اليوم.. استكمال مُحاكمة الفنانة بدرية طلبة بتهمة الإساءة للشعب المصري
أحمد أبومسلم: لاعبو الزمالك «بلا ضغوط».. ومباراة كهرباء الإسماعيلية «صعبة»
أحمد أبومسلم: الأهلي بلا هوية مع «توروب».. والتدوير في حراسة المرمى «خطأ فادح»
الحوثيون يستعدون لمهاجمة السفن الأمريكية إذا بدأت واشنطن ضرب إيران
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بقوة 771 حصان ..بنتلي كونتيننتال جي تي 2027

بنتلي كونتيننتال جي تي موديل 2027
بنتلي كونتيننتال جي تي موديل 2027
إبراهيم القادري

كشفت شركة بنتلي البريطانية عن طرازها الجديد بنتلي كونتيننتال جي تي موديل 2027، وتنتمي كونتيننتال جي تي لفئة السيارات الكوبيه الفاخرة، وتمتلك تصميم عصري وجذاب .

بنتلي كونتيننتال جي تي موديل 2027

مواصفات بنتلي كونتيننتال جي تي موديل 2027

تحتوي سيارة بنتلي كونتيننتال جي تي موديل 2027 علي الكثير من المميزات من ضمنها، نظام ركن السيارة عن بعد عبر الهواتف الذكية، ونظام إدارة البطارية، وبها خطوط انسيابية تمتد من الرفارف الأمامية إلى الخلف تعطي انطباع بالسرعة حتى وهي في حالة السكون، وبها شبكة أمامية عريضة بلمسات كرومية تعلوها علامة بنتلي الشهيرة.

بنتلي كونتيننتال جي تي موديل 2027

بالاضافة إلي ان سيارة بنتلي كونتيننتال جي تي موديل 2027 بها، جنوط 22 بوصة رياضية بتصاميم هندسية معقدة تعكس دقة الصناعة اليدوية، وبها جلود مطرزة يدوياً، وأخشاب نادرة تغطي كل زاوية، وبها شاشة بنتلي الدوارة التي تسمح لك بالاختيار بين شاشة لمس 12.3 بوصة، أو ثلاث عدادات تناظرية كلاسيكية، أو لوحة خشبية صامتة، وبها مقاعد قابلة للتعديل في 20 وضعية مع نظام تحليك آلي للمناخ يستشعر حرارة جسم الراكب ليقوم بالتبريد أو التدفئة تلقائياً.

محرك بنتلي كونتيننتال جي تي موديل 2027

بنتلي كونتيننتال جي تي موديل 2027

تحصل سيارة بنتلي كونتيننتال جي تي موديل 2027 علي قوتها من محرك هجين 8 سلندر سعة 4000 سي سي تيربو، بجانب محرك كهربائي، يولدو قوة إجمالية 771 حصان، وعزم دوران جبار يصل إلى 1000 نيوتن/ متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 2.8 ثانية .

بنتلي كونتيننتال جي تي موديل 2027

وبفضل بطارية سعته 21.8 كيلوواط/ساعة، يمكن للسيارة قطع مسافة تقارب 48 كم/ساعة بالكهرباء فقط، وذلك يجعلها مناسبة للتحرك داخل المدن .

تاريخ شركة بنتلي في صناعة السيارات

بنتلي كونتيننتال جي تي موديل 2027

تأسست بنتلي عام 1919 في لندن على يد والتر أوين بنتلي، واشتهرت بدمج الفخامة الفائقة مع الأداء الرياضي، وذلك حقق لها 5 انتصارات في سباقات "لو مان" في العشرينيات.

بنتلي كونتيننتال جي تي موديل 2027

واستحوذت رولز رويس عليها في عام 1931، ثم انتقلت لمجموعة فولكس فاجن في عام 1998، وتشتهر حالياً بطرازات مثل كونتيننتال جي تي وبنتايجا المصنعة في كرو بإنجلترا. 

شركة بنتلي البريطانية بنتلي كونتيننتال جي تي كونتيننتال جي تي موديل 2027 جي تي موديل 2027 مواصفات بنتلي كونتيننتال جي تي محرك بنتلي كونتيننتال جي تي موديل 2027

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية

تذبذب قوي في أسعار الذهب .. مفاجأة في ثمن عيار 21 الآن

مصطفى بكري

تعديل وزاري أم حكومة جديدة .. بكري: ملاحظات على عدد من الوزراء

إمام عاشور

بعد هجوم جماهير الأهلي عليه .. رسالة مُفاجئة من إمام عاشور

نقابة المهن التمثيلية

نقابة المهن التمثيلية تقرر إيقاف مسلسل «روح OFF» نهائيًا ومنعه من العرض في رمضان 2026

عواد

غرامة 4 ملايين جنيه.. عبدالواحد يكشف تفاصيل تعدي محمد عواد على نجم الزمالك

الطفل محمد

دخل يحشي ضرسه خرج جثة .. وفاة الطفل محمد بسبب جرعة بنج زائدة بدمياط

صور السياح أثناء ممارسة يوجا الطبيعة

الداخلية تكشف حقيقة فيديو أجانب مستلقون على الأرض بجنوب سيناء

سيف الإسلام القذافي

بيان جديد .. النائب العام الليبي يكشف تفاصيل اغتيــ.ـال سيف الإسلام القذافي

ترشيحاتنا

الزمالك

حسن مصطفى: الزمالك ما زال منافسًا قويًا في الدوري .. والأهلي يُهدر الصدارة بيده

إمام عاشور

إسلام صادق: الأهلي يُعاني فنيًا بدون إمام عاشور

كأس العالم

برلين تحسم الجدل حول موقف الحكومة الألمانية من مقاطعة مونديال 2026 بالولايات المتحدة

بالصور

للفطور أو سناك بين الوجبات .. طريقة عمل بان كيك التفاح

طريقة عمل بان كيك التفاح
طريقة عمل بان كيك التفاح
طريقة عمل بان كيك التفاح

معلومات لا تعرفها عن مرض الضمور البقعي «AMD».. خطر صامت يُهدّد الرؤية بعد الخمسين

الضمور البقعي
الضمور البقعي
الضمور البقعي

علامات وأعراض الكبد الدهني .. مرض صامت قد يتطوّر دون إنذار مُبكّر

علامات وأعراض الكبد الدهني
علامات وأعراض الكبد الدهني
علامات وأعراض الكبد الدهني

عشان رمضان .. طريقة تخزين الفاصوليا واللوبيا بالصلصة الحمراء

تخزين الفاصوليا واللوبيا بالصلصة
تخزين الفاصوليا واللوبيا بالصلصة
تخزين الفاصوليا واللوبيا بالصلصة

فيديو

"يا أسماء أنا أبوكي

«يا أسماء أنا أبوكي ونفسي أشوفك وهما بيضربوني».. فيديو صادم يُثير جدل السوشيال ميديا

السبب وراء اعتزال الموناليزا

عودة الموناليزا .. حكاية غياب بطلة «همام في أمستردام» 20 عامًا عن الفن | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : التحسُّس لا التحسُّب .. كيف نستقبل رمضان؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رسائل زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الذهب .. فخ الابتزاز الأمريكي للعالم

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب: ‏أتاني صوتك

المزيد