بقوة 771 حصان ..بنتلي كونتيننتال جي تي 2027

كشفت شركة بنتلي البريطانية عن طرازها الجديد بنتلي كونتيننتال جي تي موديل 2027، وتنتمي كونتيننتال جي تي لفئة السيارات الكوبيه الفاخرة، وتمتلك تصميم عصري وجذاب .

مواصفات بنتلي كونتيننتال جي تي موديل 2027

تحتوي سيارة بنتلي كونتيننتال جي تي موديل 2027 علي الكثير من المميزات من ضمنها، نظام ركن السيارة عن بعد عبر الهواتف الذكية، ونظام إدارة البطارية، وبها خطوط انسيابية تمتد من الرفارف الأمامية إلى الخلف تعطي انطباع بالسرعة حتى وهي في حالة السكون، وبها شبكة أمامية عريضة بلمسات كرومية تعلوها علامة بنتلي الشهيرة.

بالاضافة إلي ان سيارة بنتلي كونتيننتال جي تي موديل 2027 بها، جنوط 22 بوصة رياضية بتصاميم هندسية معقدة تعكس دقة الصناعة اليدوية، وبها جلود مطرزة يدوياً، وأخشاب نادرة تغطي كل زاوية، وبها شاشة بنتلي الدوارة التي تسمح لك بالاختيار بين شاشة لمس 12.3 بوصة، أو ثلاث عدادات تناظرية كلاسيكية، أو لوحة خشبية صامتة، وبها مقاعد قابلة للتعديل في 20 وضعية مع نظام تحليك آلي للمناخ يستشعر حرارة جسم الراكب ليقوم بالتبريد أو التدفئة تلقائياً.

محرك بنتلي كونتيننتال جي تي موديل 2027

تحصل سيارة بنتلي كونتيننتال جي تي موديل 2027 علي قوتها من محرك هجين 8 سلندر سعة 4000 سي سي تيربو، بجانب محرك كهربائي، يولدو قوة إجمالية 771 حصان، وعزم دوران جبار يصل إلى 1000 نيوتن/ متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 2.8 ثانية .

وبفضل بطارية سعته 21.8 كيلوواط/ساعة، يمكن للسيارة قطع مسافة تقارب 48 كم/ساعة بالكهرباء فقط، وذلك يجعلها مناسبة للتحرك داخل المدن .

تاريخ شركة بنتلي في صناعة السيارات

تأسست بنتلي عام 1919 في لندن على يد والتر أوين بنتلي، واشتهرت بدمج الفخامة الفائقة مع الأداء الرياضي، وذلك حقق لها 5 انتصارات في سباقات "لو مان" في العشرينيات.

واستحوذت رولز رويس عليها في عام 1931، ثم انتقلت لمجموعة فولكس فاجن في عام 1998، وتشتهر حالياً بطرازات مثل كونتيننتال جي تي وبنتايجا المصنعة في كرو بإنجلترا.