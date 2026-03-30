سقوط لص “المغافلة” في قبضة الأمن.. حبس طالب سرق مسنًا أمام ماكينة صراف آلي بسوهاج

شهدت محافظة سوهاج واقعة سرقة بأسلوب “المغافلة”، بعدما استغل طالب حداثة سنه وثقة أحد كبار السن، وتمكن من الاستيلاء على مبلغ مالي منه أثناء مساعدته في سحب الأموال من ماكينة صراف آلي، قبل أن تنجح الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات الواقعة وضبط المتهم.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن عبدالعزيز عبدالله، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طما، يفيد بورود بلاغ من أحد المواطنين، تضرر خلاله من قيام شخص مجهول بسرقة مبلغ مالي من والده المسن؛ وذلك بأسلوب المغافلة أثناء تواجدهما أمام إحدى ماكينات الصراف الآلي بدائرة المركز.

وبالفحص تبين أن القائم على نشر الواقعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي عامل يقيم بدائرة مركز طما، وبسؤاله أقر بأن الواقعة حدثت بتاريخ 24 من الشهر الجاري، ولم يقم بتحرير محضر رسمي بها في حينه.

وبتكثيف التحريات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وتبين أنه طالب يقيم بدائرة مركز شرطة صدفا بمحافظة أسيوط، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، مستغلًا عدم دراية المجني عليه بكيفية التعامل مع ماكينة الصراف الآلي.

وتم بإرشاد المتهم ضبط المبلغ المالي المستولى عليه، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، حيث قررت النيابة العامة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع مراعاة التجديد له في المواعيد القانونية.