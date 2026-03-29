حوادث

رصاصة مشاجرة تنهي حياة شاب بطما في سوهاج

سوهاج _ أنغام الجنايني

شهدت قرية الشوكا التابعة لمركز طما شمال محافظة سوهاج واقعة مأساوية، بعدما لقي شاب يبلغ من العمر 18 عامًا مصرعه؛ إثر إصابته بطلق ناري عن طريق الخطأ، وذلك خلال مشاجرة اندلعت بين عدد من الأشخاص بدائرة القرية.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن عبدالعزيز عبدالله، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طما، يفيد بوصول شاب إلى المستشفى المركزي مصابًا بطلق ناري، ولفظ أنفاسه الأخيرة متأثرًا بإصابته، عقب نشوب مشاجرة بدائرة المركز.

وبالانتقال والفحص تبين أن المشاجرة نشبت بين طرفين بسبب خلافات سابقة، تطورت إلى تبادل إطلاق أعيرة نارية؛ ما أسفر عن إصابة الشاب محمد. ص. م. ح، بطلق ناري طائش أثناء تواجده بمحيط الواقعة، دون أن يكون طرفًا مباشرًا في المشاجرة.

وتم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، التي باشرت التحقيقات، فيما تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط عدد من المتهمين المشاركين في الواقعة، وضبط السلاح المستخدم.

وبسؤال شهود العيان، أكدوا أن المشاجرة اندلعت بشكل مفاجئ، وتخللها إطلاق أعيرة نارية بصورة عشوائية؛ ما أدى إلى إصابة الشاب الذي تصادف وجوده بمكان الحادث، مشيرين إلى حالة الحزن الشديد التي خيمت على أهالي القرية عقب الواقعة.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات، والتي أمرت بانتداب الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة، والتصريح بدفن الجثمان عقب الانتهاء من الإجراءات اللازمة.

