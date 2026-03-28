ضبط 6 أطنان سكر تمويني محظور تداوله في حملة بـ جهينة سوهاج

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة جهينة بالتنسيق مع مديرية التموين ومباحث التموين بسوهاج حملة تموينية مكثفة، أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من السكر التمويني المحظور تداوله خارج المنظومة الرسمية.

جاءت الحملة برئاسة عامر آدم، رئيس مركز ومدينة جهينة، وبحضور محمد إبراهيم وكيل مديرية التموين بسوهاج، وبمشاركة قيادات الإدارة التموينية بجهينة، حيث تمكنت الحملة من ضبط نحو 6 أطنان من السكر التمويني المحظور بيعه في الأسواق الحرة.

وتبين أن الكمية المضبوطة كانت محملة على سيارة نصف نقل بالمخالفة للقوانين والقرارات المنظمة لتداول السلع التموينية، في محاولة لإعادة بيعها خارج القنوات الشرعية لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعلى الفور، تم التحفظ على المضبوطات والسيارة بديوان مركز شرطة جهينة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، مع البدء في إيداع الكمية بمخازن الشركة المصرية لتجارة الجملة، لحين تصرف النيابة العامة.

وأكد رئيس المركز استمرار الحملات التموينية المكثفة على الأسواق والمحال التجارية، لضبط المخالفات والتصدي لمحاولات احتكار السلع المدعمة، بما يضمن وصول الدعم لمستحقيه وحماية حقوق المواطنين.

يأتي ذلك فى إطار توجيهات اللواء طارق راشد محافظ سوهاج، بتكثيف الرقابة على الأسواق والتصدي لكافة صور الاحتكار والتلاعب بالسلع المدعمة