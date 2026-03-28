ضبط 68 بطاقة تموينية داخل مخبز بجهينة في حملة مكبرة لتموين سوهاج

شنت إدارة التجارة الداخلية بديوان مديرية التموين بسوهاج بالتعاون مع إدارة حماية المستهلك بالمديرية وبالاشتراك مع إدارة تموين جهينة حملة مكبرة بدائرة المركز، وذلك في إطار توجيهات اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج بضرورة تكثيف الحملات الرقابية على المخابز والمحال التجارية ومنافذ السلع.

أسفرت الحملة عن ضبط عدد 68 بطاقة تموينية داخل أحد المخابز بمركز جهينة، حيث تبين قيام صاحب المخبز بتجميع البطاقات التموينية الخاصة بالمواطنين بالمخالفة للقانون، في محاولة للاستفادة غير المشروعة من منظومة الدعم.

وعلى الفور تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال صاحب المخبز، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، تمهيدًا للعرض على الجهات المختصة لاتخاذ ما يلزم وفقًا للقانون.

وأكد محافظ سوهاج استمرار الحملات التموينية والرقابية على المخابز والأسواق ومنافذ بيع السلع المدعمة، لضبط المخالفات ومنع استغلال المواطنين أو التلاعب بالسلع المدعمة.