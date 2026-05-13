صحح مفاهيمك.. ندوة توعوية بتمريض دمنهور

نظمت كلية التمريض بجامعة دمنهور، ندوة تثقيفية بعنوان "صحح مفاهيمك"، وذلك برعاية الدكتور إلهامي ترابيس، رئيس الجامعة، والدكتورة إيناس إبراهيم نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، في إطار جهود جامعة دمنهور لنشر الوعي المجتمعي وتصحيح المفاهيم المغلوطة.

جاءت الندوة بإشراف الدكتورة عبير عبد الفتاح عميد الكلية، والدكتورة رشا عيسى وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وحاضر فيها فضيلة الشيخ الدكتور رمضان عبد الحفيظ إمام وخطيب بمديرية أوقاف البحيرة، بحضور لفيف من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وعدد كبير من طلاب الكلية.

من جانبها أكدت الدكتورة عبير عبد الفتاح أن تصحيح المفاهيم الخاطئة يعد ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار المجتمعي، مشددة على أهمية الرجوع إلى المصادر الموثوقة والعلماء المتخصصين لترسيخ القيم والمبادئ الصحيحة.

فيما أوضحت الدكتورة رشا عيسى أن الندوة استهدفت رفع وعي الطلاب بالمفاهيم السليمة، وتعزيز قدرتهم على التعامل الإيجابي مع الضغوط الحياتية والدراسية، وتحصينهم ضد الشائعات والأفكار الهدامة.

واستعرض فضيلة الشيخ الدكتور رمضان عبد الحفيظ أهداف مبادرة "صحح مفاهيمك" التي أطلقتها وزارة الأوقاف المصرية، مشيرًا إلى أنها تمثل حملة توعوية شاملة لتصحيح السلوكيات السلبية وتعزيز الوعي الديني والوطني، في ظل ما يشهده العصر من تداخل في المفاهيم واختلاط في القيم، مما يحتم علينا تصحيح المفاهيم الخاطئة، خاصة المتعلقة بالأخلاق وتقويم السلوكيات اليومية.

وتؤكد جامعة دمنهور استمرارها في عقد الفعاليات التي تستهدف تحصين الطلاب فكريًا وتعزيز وعيهم بالقيم الصحيحة، إيمانا منها بأن دور الجامعة لا يقتصر على التعليم الأكاديمي فحسب، بل يمتد ليكون شريكًا فاعلًا في بناء وعي مجتمعي واعٍ ومستنير قادر على مواجهة الشائعات وصون الهوية الوطنية.