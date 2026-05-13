قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدبولي يتابع إجراءات طرح الشركات الحكومية بالبورصة ويؤكد الالتزام بطرح شركات تابعة للقوات المسلحة
خطوات تحويل العداد الكودي إلى قانوني 2026
المصريين الأحرار: زيارة الرئيس السيسي لأوغندا تؤكد استعادة مصر لدورها التاريخي في أفريقيا
مصرع عنصرين جنائيين شديدي الخطورة للتنقيب عن الذهب بالمناطق الجبلية بأسوان
الأهلي يتحرك رسميًا .. تطورات جديدة في أزمة إمام عاشور و«آدم وطني»
“بيغش في الحمام”..إلغاء امتحانات طالب أولى ثانوي بمدرسة بالهرم في جميع المواد
القومي لذوي الإعاقة يفتح باب الحوار لتبني أفكار ومشروعات جديدة
الأرصاد تحذّر من موجة حارة ورمال مُثيرة للأتربة غدًا
سماع دوي إطلاق نار في مجلس الشيوخ الفلبيني
الرئيس السيسي: مستعدون لتمويل وحشد التمويل للبنية التحتية المائية في حوض النيل بأوغندا
الحكومة توافق على 5 قرارات جديدة اليوم.. إليك التفاصيل
روسيا تحذر: غياب الدولة الفلسطينية سيبقي الشرق الأوسط ساحة للتطرف لعقود
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بقرار ميداني حاسم.. محافظ المنيا يُنهي معاناة 15 عاماً لأهالي عزبة البيضاء بالشيخ فضل

محافظ المنيا خلال الجوله
محافظ المنيا خلال الجوله
ايمن رياض

في استجابة سريعة جسدت نهج العمل الميداني والمواجهة المباشرة، وجّه اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، ببدء خطة تدخل عاجلة لإنهاء معاناة أهالي عزبة "البيضاء" التابعة لمنشية الشيخ فضل بمركز بني مزار، وذلك عقب رصده استغاثات الأهالي من تسرب مياه الترعة إلى منازلهم ، وهي الأزمة التي بقيت دون حلول جذرية لما يقرب من 15 عاماً، مهددةً سلامة المنشآت وحياة المواطنين.

وخلال جولته الميدانية بقرية الشيخ فضل، حرص المحافظ على تفقد "عزبة البيضاء" سيراً على الأقدام، حيث عاين بنفسه عدداً من المنازل المتضررة التي داهمتها المياه، ودخل إلى أروقتها ليقف ميدانياً على الآثار السلبية الناتجة عن التسريب، مستمعاً بإنصات لمطالب المواطنين وشكاواهم.

كما أجرى المحافظ معاينة فنية دقيقة لموقع الترعة بكامل امتدادها، للوقوف على الأسباب الهندسية التي أدت إلى هذا التسريب، مشدداً على أن سلامة المواطن وخصوصية مسكنه "خط أحمر" لا يقبل التهاون.

وعقب المعاينة، أصدر اللواء كدواني تكليفات حازمة بالتحرك الفوري لتأمين المنطقة هندسياً وصحياً، والبدء في إنشاء سور خرساني متكامل على الجانب الغربي للترعة؛ كإجراء وقائي عاجل يستهدف حماية قاطني المنطقة، لاسيما المارة خاصة الأطفال، من أي مخاطر محتملة.

كما وجه المحافظ بالتنسيق الفوري مع قطاع الموارد المائية والري للبدء في إجراءات تبطين الترعة من الجانب الشرقى لحماية المنازل وضمان الحل الجذري للمشكلة، مع تكليف شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدفع عدد من سيارات الكسح لشفط المياه من داخل المنازل المتضررة وتجفيفها فوراً.

وأكد محافظ المنيا أن جولته لن تنتهي بمجرد المعاينة، بل بمتابعة التنفيذ الفوري للحلول التي أقرتها اللجنة الفنية المرافقة له لضمان عدم تكرار هذه الأزمة مرة أخرى، مشدداً أن المحافظة لا تدخر جهداً في الوقوف بجانب أبنائها وتوفير سبل الحياة الكريمة لهم حتى انتهاء كافة أعمال الإصلاح والتأمين.

وأوضحت إكرام محمود، رئيس مركز ومدينة بني مزار، أن ترعة الشيخ فضل يبلغ طولها نحو "1 كيلومتر" ، وأن المشكلة الأساسية تكمن في انخفاض مستوى المنازل المحيطة عن مستوى مياه الترعة الأمر الذي يؤدي إلى تسرب المياه بشكل مباشر إلى البيوت سواء أثناء جريان المياه أو توقفها. 

المنيا محافظ بنى مزار العزبة البيضاء تبطين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنك المركزي

البنك المركزي ينفي وقف إصدار العملات البلاستيكية من فئتي 10 و20 جنيهًا

بتوجيهات رئاسية.. صرف معاشات شهر يونيو قبل عيد الأضحى المبارك

بتوجيهات رئاسية.. صرف معاشات شهر يونيو قبل عيد الأضحى المبارك

احذر.. هذه الحالات تؤدي لسحب وحدتك من الإسكان الاجتماعي

شقتك مهددة بالسحب.. تحذيرات عاجلة لأصحاب شقق الدعم

وحدات سكنية

البداية 30 ألف وحدة .. شقق إيجار شهري بإمكانية التملك لاحقًا

معاشات شهر يونيو2026

صرف معاشات يونيو 2026 قبل العيد.. رابط الاستعلام الفوري

الاهلي

3 مهاجمين على رادار الأهلي في الميركاتو الصيفي

تراجع جديد في أسعار الذهب اليوم

تراجع جديد في الذهب الآن .. تعرف على سعر عيار 21

الزمالك

إبراهيم عبد الجواد يزف بشري سارة لجماهير الزمالك قبل لقاء اتحاد العاصمة

ترشيحاتنا

الاهلي

الأهلي يقترب من حسم صفقة نجم طلائع الجيش

الزمالك

طارق السيد: الزمالك لا يفكر إلا في الكونفيدرالية والدوري

احمد جلال

أحمد جلال: مواجهة الزمالك واتحاد العاصمة صعبة والدفاع مصدر القلق

بالصور

لتحضيرات عيد الأضحى.. طريقة عمل لحمة الرأس

لتحضيرات عيد الاضحى.. طريقة عمل لحمة الرأس
لتحضيرات عيد الاضحى.. طريقة عمل لحمة الرأس
لتحضيرات عيد الاضحى.. طريقة عمل لحمة الرأس

مديرية العمل بالشرقية تعلن توفير 1977 فرصة عمل.. تفاصيل

فرص عمل
فرص عمل
فرص عمل

وحدة السكان بالشرقية تطلق مبادرة فكرة لبكرة لتمكين المرأة

الشرقية
الشرقية
الشرقية

للحامل .. تعرفي على فوائد السمك فى الشهور الأولى؟

للحامل .. ما هى فوائد السمك فى الشهور الأولى؟
للحامل .. ما هى فوائد السمك فى الشهور الأولى؟
للحامل .. ما هى فوائد السمك فى الشهور الأولى؟

فيديو

فيلم Pan's Labyrinth

بعد 20 عاما.. متاهة بان يخطف الأضواء بنسخته المرممة

وزير الدفاع يشهد افتتاح المؤتمر العلمي الدولي السنوي للكلية الفنية العسكرية

وزير الدفاع يشهد افتتاح المؤتمر العلمي الدولي السنوي للكلية الفنية العسكرية

واقعة وزير الزراعة

"أحرجتك! أنت متعرفش تكلفة الفدان كام أصلا".. القصة الكاملة لواقعة وزير الزراعة ودكتور البحوث الزراعية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: محمود المصري بين النبوغ والاجتهاد

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: قمة أفريقيا وفرنسا في كينيا والتعاون المصري لمستقبل القارة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملكة أحمس ميريت آمون

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب : الإسكندرية كلمة السر .. كيف صنعت مصر وفرنسا شراكة تتحدث بلغة المستقبل

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب : النفط في صراع البترودولار والبتروبريكس .. من ينتصر!!

المزيد