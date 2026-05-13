بقرار ميداني حاسم.. محافظ المنيا يُنهي معاناة 15 عاماً لأهالي عزبة البيضاء بالشيخ فضل

في استجابة سريعة جسدت نهج العمل الميداني والمواجهة المباشرة، وجّه اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، ببدء خطة تدخل عاجلة لإنهاء معاناة أهالي عزبة "البيضاء" التابعة لمنشية الشيخ فضل بمركز بني مزار، وذلك عقب رصده استغاثات الأهالي من تسرب مياه الترعة إلى منازلهم ، وهي الأزمة التي بقيت دون حلول جذرية لما يقرب من 15 عاماً، مهددةً سلامة المنشآت وحياة المواطنين.

وخلال جولته الميدانية بقرية الشيخ فضل، حرص المحافظ على تفقد "عزبة البيضاء" سيراً على الأقدام، حيث عاين بنفسه عدداً من المنازل المتضررة التي داهمتها المياه، ودخل إلى أروقتها ليقف ميدانياً على الآثار السلبية الناتجة عن التسريب، مستمعاً بإنصات لمطالب المواطنين وشكاواهم.

كما أجرى المحافظ معاينة فنية دقيقة لموقع الترعة بكامل امتدادها، للوقوف على الأسباب الهندسية التي أدت إلى هذا التسريب، مشدداً على أن سلامة المواطن وخصوصية مسكنه "خط أحمر" لا يقبل التهاون.

وعقب المعاينة، أصدر اللواء كدواني تكليفات حازمة بالتحرك الفوري لتأمين المنطقة هندسياً وصحياً، والبدء في إنشاء سور خرساني متكامل على الجانب الغربي للترعة؛ كإجراء وقائي عاجل يستهدف حماية قاطني المنطقة، لاسيما المارة خاصة الأطفال، من أي مخاطر محتملة.

كما وجه المحافظ بالتنسيق الفوري مع قطاع الموارد المائية والري للبدء في إجراءات تبطين الترعة من الجانب الشرقى لحماية المنازل وضمان الحل الجذري للمشكلة، مع تكليف شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدفع عدد من سيارات الكسح لشفط المياه من داخل المنازل المتضررة وتجفيفها فوراً.

وأكد محافظ المنيا أن جولته لن تنتهي بمجرد المعاينة، بل بمتابعة التنفيذ الفوري للحلول التي أقرتها اللجنة الفنية المرافقة له لضمان عدم تكرار هذه الأزمة مرة أخرى، مشدداً أن المحافظة لا تدخر جهداً في الوقوف بجانب أبنائها وتوفير سبل الحياة الكريمة لهم حتى انتهاء كافة أعمال الإصلاح والتأمين.

وأوضحت إكرام محمود، رئيس مركز ومدينة بني مزار، أن ترعة الشيخ فضل يبلغ طولها نحو "1 كيلومتر" ، وأن المشكلة الأساسية تكمن في انخفاض مستوى المنازل المحيطة عن مستوى مياه الترعة الأمر الذي يؤدي إلى تسرب المياه بشكل مباشر إلى البيوت سواء أثناء جريان المياه أو توقفها.