محافظ سوهاج يعاقب مسعف وسائق بوحدة إسعاف برديس وينقل مدير المستشفى ونائبيه

أجرى اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، جولة ميدانية موسعة بمركز ومدينة البلينا، وذلك في إطار متابعته الميدانية المستمرة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ورافق المحافظ، خلال الجولة، كمال سليمان نائب المحافظ، وعدد من رؤساء المصالح الحكومية، ووكلاء الوزارات، ومسئولي الحوكمة والأزمات، والشئون المالية والإدارية، والمتابعة الميدانية، ووحدة “حياة كريمة”.

محافظة سوهاج

واستهل المحافظ جولته بتفقد وحدة إسعاف برديس، حيث رصد سوء مستوى النظافة وعدم الانضباط، موجهاً باتخاذ قرار فوري بنقل المسعف والسائق من الوحدة، مؤكدًا ضرورة الالتزام بالمعايير المهنية داخل المنشآت الحيوية.

كما تفقد مستشفى برديس، ووجه بنقل مدير المستشفى ونائبيه، لسوء مستوى النظافة والخدمة، مع التأكيد على سرعة صيانة مصعد المستشفى، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمرضى.

وشملت الجولة كذلك تفقد المركز التكنولوجي بمجلس مدينة البلينا، حيث اطمأن المحافظ على انتظام العمل وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتضمنت الجولة أيضا، تفقد المحافظ لمدرسة " الشهيد عبد الله عز الدولة" الثانوية، واطمأن على انتظام سير العملية التعليمية داخل الفصول، موجهاً برفع كفاءة المدرسة من خلال تفعيل المشاركة المجتمعية، مع إزالة كافة الإشغالات بمحيط المدرسة، والتأكيد على المتابعة المستمرة لتنفيذ التوجيهات.

كما تفقد المحافظ محطة مياه البلينا السطحية، واستمع إلى شرح مفصل من المهندس المسئول حول آلية التشغيل والمعامل، حيث تبلغ طاقتها التصميمية 68 الف متر مكعب لكل يوم، وحاصلة على الشهادة الفنية المستدامة TSM.

وأشاد المحافظ بجهود شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج بالتعاون مع المحافظة، في سبيل توفير كوب ماء نظيف للمواطن السوهاجي، والتوسع في مشروعات الصرف الصحي لتغطية جميع مراكز ومدن وأحياء المحافظة.

واختتم “راشد” الجولة بتفقد عدد من مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” بقرية برديس، والتي شملت مركز الخدمات، والمجمع الزراعي، ومركز طب الأسرة والطفل، حيث تلاحظ له تدني مستوى النظافة بمركز الخدمات.

ووجه برفع كفاءته وتحسين مستوى الأداء، مع التأكيد على سرعة الانتهاء من كافة المشروعات وفق الجداول الزمنية المحددة.

كما وجّه المحافظ بعقد اجتماع عاجل مع الجهات المعنية "الغاز، الاتصالات، الكهرباء، المياه"، لبحث المعوقات التي قد تواجه استكمال مشروعات “حياة كريمة” بمركز البلينا، والعمل على تذليلها في أسرع وقت.

وخلال الجولة، حرص المحافظ على الاستماع إلى شكاوى ومطالب المواطنين، موجهاً بسرعة دراستها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، في إطار تحسين جودة الحياة والخدمات المقدمة للمواطن السوهاجي.