محافظات

متابعة ميدانية شاملة..انضباط صارم في مدارس سوهاج

سوهاج _ أنغام الجنايني

كشفت مديرية التربية والتعليم بسوهاج عن تحركات مكثفة لضبط إيقاع العملية التعليمية داخل المدارس، من خلال خطة متابعة ميدانية شاملة تستهدف تحقيق أعلى درجات الانضباط، تنفيذًا لتوجيهات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خلال المرحلة الراهنة.

وفي هذا الإطار، عقد الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، اجتماعًا موسعًا مع قيادات المديرية ومديري الإدارات التعليمية وموجهي عموم المواد، لمناقشة آليات تنفيذ التكليفات الوزارية، ومتابعة انتظام الدراسة بمختلف المراحل التعليمية.

تعليم محافظة سوهاج

وأكد وكيل الوزارة خلال الاجتماع أن الفترة الحالية تتطلب تواجدًا ميدانيًا مستمرًا من جميع القيادات التعليمية، مشددًا على ضرورة المرور اليومي على المدارس، ورصد أي معوقات قد تؤثر على سير العملية التعليمية، والعمل على حلها بشكل فوري، بما يضمن تحقيق الانضباط الكامل داخل الفصول.

وأشار إلى أن المتابعة الميدانية تعد المعيار الحقيقي لتقييم الأداء، لافتًا إلى أهمية التأكد من انتظام اليوم الدراسي، والتزام الطلاب والمعلمين، مع متابعة دقيقة لكافة التفاصيل داخل المدارس، بما يعكس صورة إيجابية للمنظومة التعليمية.

وفيما يتعلق بالاستعدادات للامتحانات، شدد على ضرورة الالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية، ومتابعة التقييمات الأسبوعية والشهرية بدقة، لضمان تحقيق مبدأ العدالة والشفافية بين الطلاب، مع التأكيد على ربط نسب الحضور والغياب بمستوى التقييم.

كما تطرق الاجتماع إلى أهمية تحسين البيئة التعليمية، من خلال أعمال الصيانة الدورية، والاهتمام بالنظافة والتشجير داخل المدارس، بما يوفر مناخًا صحيًا يساعد الطلاب على التحصيل الدراسي.

واختتم الاجتماع بالتأكيد على أن تطوير التعليم بسوهاج لن يتحقق إلا من خلال العمل الجماعي والمتابعة الجادة، بما يسهم في إعداد جيل قادر على مواجهة التحديات وتحقيق مستقبل أفضل.

