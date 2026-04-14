ضبط مخازن غير مرخصة لمستحضرات دوائية وتجميلية مجهولة المصدر بـ7 محافظات

تمكنت هيئة الدواء من خلال فرق التفتيش الصيدلي بفروع الهيئة وبالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية، من تنفيذ حملات تفتيشية مكثفة في 7 محافظات شملت الغربية، القاهرة، القليوبية، الإسكندرية، الأقصر، سوهاج، والبحيرة، وذلك ضمن جهودها لإحكام الرقابة على سوق الدواء المصري، وأسفرت عن ضبط عدد من المخازن غير المرخصة التي تُستخدم في ترويج مستحضرات دوائية وتجميلية مجهولة المصدر.

يأتي ذلك في ضوء حرص هيئة الدواء المصرية على ضمان توافر أدوية ومستحضرات طبية تتسم بالمأمونية والفاعلية والجودة، واستمرار جهودها في إحكام نظم الرقابة والمتابعة، والتأكد من تطبيق الاشتراطات القانونية المنظمة لتداول المستحضرات الطبية.

محافظة الغربية

في محافظة الغربية: تمكن التفتيش الصيدلي بفرع هيئة الدواء المصرية بمحافظة الغربية من ضبط مصنع غير مرخص يُستخدم في تعبئة وتغليف وتخزين الأدوية والمكملات الغذائية؛ حيث تم ضبط قرابة 60 ألف عبوة من أصناف (أقراص – أشربة – كريمات) مختلفة الشكل والحجم، مدون عليها خصائص علاجية دون فواتير ومجهولة المصدر، إلى جانب ضبط نحو 5 آلاف كيلو من المواد الخام (شكائر بودرة – جراكن كحول) المستخدمة في عملية التصنيع دون فواتير ومجهولة المصدر، فضلًا عن ضبط 5 ماكينات تُستخدم في خلط وتعبئة وتغليف المنتجات النهائية، وعدد 480 عبوة منتهية الصلاحية، ونحو 70 ألف عبوة كرتونية فارغة، و325 كيلو من رولات التغليف المستخدمة في عمليات التعبئة والتغليف قبل طرح المنتجات بالأسواق، بالإضافة إلى ضبط مخزن آخر غير مرخص تابع للمصنع ذاته.

في محافظة القاهرة: تمكن التفتيش الصيدلي بفرع هيئة الدواء المصرية بمحافظة القاهرة من ضبط نشاط تداول أدوية عبر الإنترنت؛ حيث تم رصد تداول أدوية من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، وتتبع مصدرها بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، وضبط القائم على النشاط من خلال مخزن غير مرخص تابع لإحدى الصيدليات، وعُثر بداخله على كميات من الأدوية غير المسجلة بهيئة الدواء، ومستحضرات تجميل مجهولة المصدر دون فواتير، إلى جانب أدوية منتهية الصلاحية.

في محافظة القليوبية: تمكن التفتيش الصيدلي بفرع هيئة الدواء المصرية بمحافظة القليوبية من ضبط مخزن غير مرخص يُستخدم في تخزين وتوزيع الأدوية، وضبط كميات من الأدوية مجهولة المصدر دون فواتير.

في محافظة الإسكندرية: تمكن التفتيش الصيدلي بفرع هيئة الدواء المصرية بمحافظة الإسكندرية من ضبط مخزنين غير مرخصين لتخزين المستلزمات الطبية مجهولة المصدر داخل أحد المستشفيات الخاصة، إلى جانب ضبط كميات من الأدوية منتهية الصلاحية، وأدوية مخدرة تم تداولها في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

في محافظة الأقصر: تمكن التفتيش الصيدلي بفرع هيئة الدواء المصرية بمحافظة الأقصر من ضبط صيدلية غير مرخصة داخل أحد المستشفيات الخاصة، وبحوزتها كميات من الأدوية المخدرة التي يتم تداولها بالمخالفة للقانون.

في محافظة سوهاج: تمكن التفتيش الصيدلي بفرع هيئة الدواء المصرية بمحافظة سوهاج من ضبط عيادة غير مرخصة عُثر بداخلها على كميات من الأدوية مجهولة المصدر وغير مسجلة بهيئة الدواء.

في محافظة البحيرة: تمكن التفتيش الصيدلي بفرع هيئة الدواء المصرية بمحافظة البحيرة من ضبط محل مستلزمات غير مرخص، وضبط كميات من المحاليل الطبية والأدوية منتهية الصلاحية ومستحضرات ومستلزمات مجهولة المصدر.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كافة الوقائع، وتحرير المحاضر اللازمة بالأقسام المختصة، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات.

وتؤكد هيئة الدواء المصرية استمرار حملاتها الرقابية المكثفة بكافة محافظات الجمهورية، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي ممارسات من شأنها الإضرار بصحة المواطنين.

وطالبت الهيئة المواطنين عدم التعامل مع أي تداول للأدوية عبر المنصات الإلكترونية غير المرخصة خارج المؤسسات الصيدلية المعتمدة، والإبلاغ عن أي مخالفات من خلال قنوات الاتصال الرسمية للهيئة والخط الساخن 15301، وذلك ضمانًا لتقديم خدمات دوائية وصيدلية آمنة وفعالة.