الغردقة .. جبر يتابع أعمال إزالة مبني حديث مقام في زرزاة

كلف اللواء أحمد جبر رئيس حي جنوب الغردقة ، مساعد رئيس الحي وقسم المتابعة الميدانية بتنفيذ إزالة لمبني حديث من الطوب الأبيض مقام علي قطعة أرض علي مساحة " ٨٠ " متر مربع بمنطقة زرزاة ، وذلك بعد تعدي أحد المواطنين عليها بالبناء وتم استردادها .

أكد رئيس حي جنوب الغردقة ، على استمرار الحملات واسترداد أراضي وممتلكات الدولة ، مشددا على عدم التهاون في أملاك الدولة والحفاظ على الممتلكات العامة ، موجها المتابعة الميدانية ، بضرورة المرور والمتابعة الدورية داخل الأماكن والمناطق التي قد يحتمل ان يقوم المواطنين بالتعدي علي أملاك الدولة لعدم حدوث او تكرار حالات التعدي والتصدي لها في المهد .