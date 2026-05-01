إنجاز طبي جديد بمستشفى الغردقة العام.. القضاء على قوائم انتظار جراحات المياه البيضاء لأول مرة

في خطوة تعكس تطور مستوى الخدمات الصحية بمحافظة البحر الأحمر، أعلن مستشفى الغردقة العام عن نجاحه في إنهاء قوائم انتظار عمليات المياه البيضاء وزراعة العدسات بالكامل خلال شهر أبريل.

يأتي ذلك تحت رعاية اللواء وليد البرقي محافظ البحر الأحمر، وبإشراف الدكتور إسماعيل العربي وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، ضمن خطة الدولة لتقليص فترات انتظار المرضى وتحسين جودة الرعاية الصحية.

وأكدت إدارة المستشفى أن هذا الإنجاز يعكس كفاءة الأطقم الطبية وقدرتها على التعامل مع التحديات، حيث تم إجراء العمليات بنجاح من خلال فريق متخصص بقيادة الدكتورة ميريل ميشيل رئيس قسم العيون، وبمشاركة نخبة من أطباء القسم، إلى جانب الدعم الحيوي من فرق التمريض والتعقيم، في منظومة عمل متكاملة.

ومن جانبه، شدد الدكتور إسماعيل العربي على استمرار العمل بنفس الوتيرة لدعم مختلف التخصصات الطبية، بما يضمن استدامة هذا النجاح وتقديم خدمات صحية آمنة ومتميزة للمواطنين.