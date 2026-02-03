ماكينات لاستخراج رخص القيادة.. خالد أبو بكر: وزارة الداخلية حققت إنجازًا ملموسًا في مجال التحديث التقني

قال الإعلامي خالد أبو بكر، إنّ وزارة الداخلية حققت إنجازًا ملموسًا في مجال التحديث التقني، عبر تركيب ماكينات إلكترونية لاستخراج وتجديد رخص القيادة بشكل فوري.

وأضاف أبو بكر مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أنّ هذه الماكينات تعمل بنظام إلكتروني كامل، دون الحاجة لأي أوراق أو وسائط تقليدية، حيث يقوم المواطن بإدخال بياناته ودفع الرسوم باستخدام بطاقة ائتمانية واستلام الرخصة خلال دقيقة ونصف فقط.

وأشار أبو بكر إلى أن هذا الإنجاز يأتي ضمن جهود وزارة الداخلية لتسهيل الإجراءات على المواطنين، مؤكداً أن التجربة أصبحت متاحة في عدة مواقع، بما في ذلك المولات والمطارات، كما أن الخدمات تشمل كبار السن والأطفال والمرافقين لتقديم دعم نفسي ومساعدات أساسية أثناء استخراج الرخصة.

ونوّه أبو بكر بأن هذه الميكنة في استخراج الرخص تمثل خطوة نوعية تتفوق بها مصر على تجارب بعض الدول الأوروبية، مثل فرنسا، حيث كانت الإجراءات هناك أكثر تعقيدًا ووقتًا، مؤكدًا أن هذه التطورات تجعل إجراءات المرور والخدمات ذات طابع وطني متطور، يعكس كفاءة واحترافية وزارة الداخلية.

وأضاف أبو بكر، أن ما تحقق على صعيد مكافحة الفكر التكفيري والبحث الجنائي جعل الشوارع المصرية أكثر أمانًا، مشيدًا بدور وزير الداخلية محمود توفيق في هذه الإنجازات.

وأشار أبو بكر إلى أن التعامل مع المواطنين أصبح أكثر رقيًا، مع وجود ضباط مدنيين ولديهم قدرة عالية على التعامل مع الجمهور، مؤكدًا أن هذه الجهود تشمل كافة الخدمات المقدمة في الأحوال المدنية والجوازات والمرور، ما يعكس حرص الوزارة على تقديم خدمة حضارية وعصرية للمواطنين.