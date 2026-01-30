وزيرا الداخلية والأوقاف يؤديان صلاة الجمعة بمسجد الشرطة بالقاهرة الجديدة

أدى اللواء محمود توفيق- وزير الداخلية - صلاة الجمعة اليوم الموافق 30 يناير الجارى بمسجد الشرطة بالقاهرة الجديدة، بحضور الدكتور أسامة الأزهرى "وزير الأوقاف"، وفضيلة الدكتور نظير محمد عياد "مفتى الجمهورية" ، والدكتور إبراهيم صابر "محافظ القاهرة" وعددٍ من قادة وضباط الشرطة والقوات المسلحة.



ألقى الخطبة الشيخ أحمد عصام، بعنوان "بطولات لا تُنسى" تحدث خلالها عن التضحيات والبطولات التى قدمها رجال الشرطة ومازالوا فى سبيل حفظ أمن وأمان الوطن والمواطنين مستشهداً بآيات من القرآن الكريم والأحاديث النبوية، مؤكداً على أهمية دور رجال الشرطة والقوات المسلحة وشعبها فى الحفاظ على إستقرار وأمن البلاد .. سائلاً المولى عز وجل أن يحفظ مصر وأهلها من كل مكروه وسوء.

ويأتي ذلك فى إطار احتفالات وزارة الداخلية بعيد الشرطة الـ 74.