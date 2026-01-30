قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حوادث

إصابة 8 أشخاص في تصادم سيارة نقل مع ميكروباص بالوادي الجديد

منصور ابوالعلمين

أصيب 8 أشخاص، في حادث مروري، مساء أمس الخميس، بطريق الداخلة – شرق العوينات في محافظة الوادي الجديد


تلقى اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول مصابين في حادث مروري لمستشفى الداخلة العام. 


تبين تصادم سيارة ربع نقل مع سيارة ميكروباص بطريق " الداخلة – شرق العوينات" أسفر عن إصابة كل من: 
عبد الرحمن محمد خضر، 35 عاما من محافظة كفر الشيخ، محمد إبراهيم سلامة، 30 عامًا من محافظة كفر الشيخ، رمضان علاء رمضان، 20 عامًا، هادى عصام السعيد، 28 عامًا من محافظة كفر الشيخ، حماده هلال محمد، 24 عامًا، من محافظة كفر الشيخ، فارس محمد على، 20 عامًا، من محافظة قنا، شاذلي سلطان طه، 23 عامًا من محافظة الأقصر، وائل عاطف يحيى، 26 عامًا، من محافظة البحيرة وحالته الصحية سيئة وفي غيبوبة تامة. 

انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، ونقلت المصابين لمستشفى الداخلة العام لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وانتقلت معدات الوحدة المحلية لمركز الداخلة ووحدة مرور المركز لموقع الحادث، لرفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها بطريق " الداخلة – شرق العوينات.

الوادى الجديد اخبار الوادي الجديد اسعاف

قومي المرأة بالشرقية ينفذ 300 جلسة دوار استفاد منها 15 ألف مواطن

رئيس الأركان يعود إلى مصر عقب انتهاء زيارته الرسمية إلى سلطنة عمان

الأجهزة التنفيذية بالشرقية تكثف جهودها للإرتقاء بمنظومة الإنارة العامة بالشوارع والطرق الرئيسية

زيارة إشرافية من وزارة الصحة الي مستشفى فاقوس تمهيداً لتكويد قسطرة القلب

