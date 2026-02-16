محمد عبدالجليل: توروب أخطأ في ملف إمام عاشور.. والأهلي لا يستطيع الاستغناء عنه

أكد محمد عبدالجليل، نجم الكرة المصرية السابق، أن المدير الفني للنادي الأهلي أخطأ في طريقة تعامله مع ملف إمام عاشور، مشيرًا إلى أن قرارات الانضباط يجب أن تكون واضحة وثابتة.

وقال عبدالجليل في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج "نمبر وان" المذاع على قناة "cbc"، إن المدرب توروب "نزل من نظره" بسبب ما حدث مع إمام عاشور، متسائلًا: كيف يتم إيقاف اللاعب بعد رفضه السفر مع النادي الأهلي، ثم يعود سريعًا للمشاركة؟ مشيرًا إلى أن مثل هذا القرار قد يثير استياء لاعبين آخرين مثل حسين الشحات.

وأضاف عبدالجليل أن توروب أخطأ بالدفع بإمام عاشور أمام الجيش الملكي، معتبرًا أنه كان من الأفضل استمرار العقوبة للحفاظ على مبدأ الالتزام.

وأوضح في الوقت نفسه أن اللاعب يُعد من العناصر المؤثرة، وأنه بالفعل صنع الفارق فور نزوله إلى أرض الملعب، لكنه أبدى استياءه من طريقة إدارة الموقف.

وكشف عبدالجليل جانبًا من مسيرته، مؤكدًا أنه لعب ثماني سنوات داخل الأهلي دون عقد رسمي، وكان يتقاضى 750 ألف جنيه شهريًا، بينما كان يحصل خلال فترته مع نادي الزمالك على 50 ألف جنيه سنويًا.

واختتم عبدالجليل تصريحاته بالتأكيد على أن الأهلي لا يستطيع الاستغناء عن إمام عاشور، لأنه أفضل لاعب في الفريق حاليًا، مشددًا على أن وجوده يمثل قوة كبيرة للفريق، واصفًا إياه بأنه "في نعمة" بامتلاك لاعب بهذه الإمكانيات.