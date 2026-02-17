اليوم.. انطلاق الجولة الرابعة بالدور قبل النهائي لدوري السوبر الممتاز للكرة الطائرة

تنطلق اليوم الثلاثاء، مباريات الجولة الرابعة في الدور قبل النهائي لبطولة دوري السوبر الممتاز للكرة الطائرة لموسم 2025-2026.

وتُقام اليوم 8 مباريات في الجولة الرابعة كالتالي:

المجموعة الأولى

الأهلي x سبورتنج في الساعة السادسة مساءً، على صالة الأهلي.

الترسانة x هليوليدو في الساعة السادسة مساءً، على صالة اتحاد الطلاب بالعجوزة.

الاتحاد السكندري x سموحة في الساعة السادسة مساءً، على صالة الاتحاد السكندري.

هليوبوليس x القناة في الساعة السابعة مساءً، على صالة هليوبوليس الشروق.



المجموعة الثانية

وادي دجلة x طلائع الجيش في الساعة السادسة مساءً، على صالة المركز الأولمبي بالمعادي.

مصر للبترول x بتروجت في الساعة السادسة مساءً، على صالة مصر للبترول.

الزهور x الطيران في الساعة الثامنة مساءً، على صالة الزهور.

الجزيرة x الزمالك في الساعة الثامنة مساءً، على صالة اتحاد الطلاب بالعجوزة.

وجاء توزيع مجموعتي الدور قبل النهائي من الدوري كالتالي:

المجموعة الأولى

الأهلي، سموحة، هليوبوليس، سبورتنج، هليوليدو، الترسانة، الاتحاد السكندري، والقناة.

المجموعة الثانية

الزمالك، بتروجت، الطيران، وادي دجلة، الجزيرة، الزهور، طلائع الجيش، ومصر للبترول.

جدير بالذكر أن أصحاب المراكز الأربعة الأولى من كل مجموعة يتأهلون إلى الدور النهائي.