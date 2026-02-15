سموحة يتألق في نصف نهائي دوري الممتاز "أ" للكرة الطائرة

حقق الفريق الأول رجال بنادي سموحة فوزًا مستحقًا على فريق هليوبوليس بنتيجة (3-1)، في الدور قبل النهائي من بطولة دوري الممتاز "أ"، وذلك على صالة سموحة.

وجاء اللقاء قويًا، حيث فرض لاعبو سموحة سيطرتهم وقدموا أداءً مميزًا حسموا به المواجهة لصالحهم.

الاتحاد المصري لكرة اليد يستنكر أحداث مباراة الأهلي وسموحة للناشئين ويوقع عقوبات



أعرب مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد عن استنكاره بشدة أعمال العنف التي حدثت بعد نهاية مباراة النادي الأهلي ونادي سموحة (أ) للناشئين مواليد ۲۰۱۳ والتي أقيمت على ملعب النادي الأهلي بمدينة نصر والتي عكست صورة لم تعتادها أسرة كرة اليد المصرية تجاه لعبتهم المحببه والتي ساهمت في إسعاد جموع الشعب المصري لما تقدمه كرة اليد.

أكد الاتحاد، في بيان رسمي، إن مثل هذا السلوك الغير رياضي والغير مبرر من كلا الفريقين يعتبر بمثابة ناقوس خطر لابد من التصدي له بكل حزم وقوة لجميع المخالفين ونظراً لوجود لائحة عقوبات معتمدة ومدونة بكتاب المنظومة الفنية لإدارة نشاط الإتحاد للموسم الرياضي ٢٠٢٦/٢٠٢٥ كتاب الأسس العامة الخاص بالإتحاد المصري لكرة اليد والموزع على جميع الأندية المشاركة بنشاط كرة اليد علي مستوي الجمهورية، وبالإشارة إلى تقرير حكام المباراة وقرار اللجنة العليا للمسابقات تقرر الآتي:

(1) إيقاف اللاعب عمر ماجد عبد الله - لاعب النادي الأهلي سنة ميلادية تنتهي في ۲۰۲۷/۰۲/۱۳ ، وغرامة مالية قدرها ۱۰۰۰۰ جنيه فقط وقدره عشرة آلاف جنيها.

(۲) إيقاف اللاعب عمر ماجد عبد الله - لاعب النادي الأهلي لحين سداد الغرامة المالية الموقعة على شقيق اللاعب بقيمة ٢٥٠٠٠ جنيه فقط وقدره خمسة وعشرون ألف جنيها)، ولا يسمح بمشاركة اللاعب في نشاط الإتحاد المصري لكرة اليد إلا بعد سداد الغرامة المالية.

(۳) إيقاف اللاعب آدم أحمد محمد لاعب النادي الأهلي لحين سداد الغرامة المالية الموقعة علي ولي أمر اللاعب بقيمة ٢٥٠٠٠ جنيه فقط وقدره خمسة وعشرون ألف جنيها، ولا يسمح بمشاركة اللاعب في نشاط الإتحاد المصري لكرة اليد إلا بعد سداد الغرامة المالية.

(٤) توقيع غرامة مالية قدرها .. ٥٠٠ جنيه فقط وقدره خمسون ألف جنيها علي النادي الأهلي، ونقل عدد (٦) مباريات لفريق ۲۰۱۳ بنين للنادي الأهلي علي ملعب الفريق المنافس مع التزام النادي الأهلي بتحمل توفير سيارة الإسعاف والمسعف والطبيب البشري أثناء المباريات التي تم نقلها على ملعب الفريق المنافس.

ه إيقاف اللاعب محمود أحمد عبد المجيد - لاعب نادي سموحة لحين سداد الغرامة المالية الموقعة علي ولي أمر اللاعب بقيمة ٢٥٠٠٠ جنيه فقط وقدره خمسة وعشرون ألف جنيها.

(1) إيقاف محمود هاني الشيخ - مدرب نادي سموحة سنة ميلادية تنتهي في ۲۰۲۷/۰۲/۱۳ ، وتوقيع غرامة مالية قدرها ٢٥٠٠٠ جنيه فقط وقدره خمسة وعشرون ألف جنيها.

(۷) توقيع غرامة مالية قدرها ۲۵۰۰۰ جنيه فقط وقدره خمسة وعشرون ألف جنيها علي نادي سموحة وذلك لما بدر من جمهور ناديكم.

مع احتفاظ مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد بحقه في تغليظ العقوبات وفقا لحجم المخالفات المرتكبة وكذلك أحقية مجلس إدارة الاتحاد في إتخاذ كافة الإجراءات القانونية واجبة الإتباع تطبيقا لمواد القانون الرياضي المصري رقم (۷۱) لسنة ۲۰۱۷ ، إذا كانت الأفعال المخالفة تدخل في نطاق تطبيق المواد (۸۳) - (۹۵) من القانون سالف الذكر.