قبل رمضان.. موعد صرف معاش تكافل وكرامة وخطوات الاستعلام

مع بداية كل شهر جديد، تتزايد تساؤلات المستفيدين بشأن موعد صرف معاش تكافل وكرامة 2026 عن شهر فبراير، وخطوات الاستعلام، وذلك في إطار حرص الأسر على معرفة التفاصيل الكاملة المتعلقة بموعد الصرف ومنافذ الحصول عليه، لتلبية احتاجاتهم، خاصة أن لشهر فبراير هذا العام ظرف خاص، وهو حلول شهر رمضان الكريم، الذي يتطلب تخزين بعض السلع وشراء مستلزمات من بلح وياميش وغيره.

موعد صرف معاشات تكافل وكرامة شهر فبراير 2026

أوضحت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن صرف معاشات تكافل وكرامة فبراير 2026، يبدأ اعتبارًا من يوم 15 من ذات الشهر ويستمر حتى نهاية الشهر، من خلال جميع ماكينات الصراف الآلي المتاحة للبنوك والمنتشرة على مستوى الجمهورية.

خطوات الاستعلام عن معاشات تكافل وكرامة

ـ الدخول على موقع وزارة التضامن الاجتماعي بالضعط هــــنـــــا.

ـ الضغط على أيقونة الاستعلام عن المستفيدين.

ـ إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقمًا في الخانة المخصصة.

ـ الضغط على كلمة استعلام.

ـ تظهر نتيجة الاستعلام للمواطن.

شروط الحصول على معاشات تكافل وكرامة

ـ ألا يقل عمر المتقدم للحصول على معاشات تكافل وكرامة عن 65 عاما.

ـ ألا يكون رب الأسرة أو زوجته من الموظفين.

ـ يكون المتقدم للحصول على معاش تكافل وكرامة من الأشخاص ذوي الإعاقة.

ـ يجب أن يكون المتقدم من أصحاب الأمراض المزمنة.

ـ أن يكون لدى الأسرة التي تطلب الدعم، أطفال من عمر 6 سنوات مقيدون بالمدارس، بنسبة حضور 80% على الأقل.

ـ أن يكون المتقدم على معاش تكافل وكرامة لا يمتلك أرض زراعية، ولا يمتلك سيارات أو عقارات.

ـ ألا يكون المتقدم يعمل بأجر تأميني أكثر من 400 جنيه.

المستفيدين من معاشات تكافل وكرامة

تستهدف وزارة التضامن الاجتماعي عدة فئات للحصول على معاشات تكافل وكرامة، وهم:

ـ الأسر التي تعيش تحت خط الفقر ولديها أبناء في مراحل التعليم.

ـ كبار السن غير القادرين على العمل أو دون معاش ثابت.

ـ الأشخاص ذوو الإعاقة المستحقين للدعم.

ـ المرأة المعيلة والأرامل والمطلقات.

ـ الأيتام غير المكفولين.

أماكن صرف معاش تكافل وكرامة

يصرف معاش تكافل وكرامة، من خلال الأماكن التالية:

ـ ماكينات الصرف الآلي.

ـ مكاتب البريد.

ـ منافذ فوري وكروت ميزة.

ـ فروع بنك ناصر الاجتماعي بجميع أنحاء الجمهورية.