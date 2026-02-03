تضامن النواب: نستهدف تحويل مستفيدي «تكافل وكرامة» لطاقات منتجة للوطن

أكدت النائبة راندا مصطفى ، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي ، أن برنامجي “تكافل وكرامة” يشكلان ركيزة أساسية في منظومة الحماية الاجتماعية، مشيرة إلى أنهما ساهما بشكل ملموس في دعم الأسر الأكثر احتياجًا ومواجهة تداعيات الضغوط الاقتصادية وارتفاع الأسعار.



وأكدت" مصطفى " في تصريح خاص لـ« صدى البلد» إلى أن هذه البرامج ليست فقط مساعدات نقدية مباشرة، بل تم تصميمها وفق آليات استهداف دقيقة لضمان وصول الدعم إلى المستحقين، مما يخفف العبء على الفئات الأكثر احتياجا من متوسطى ومحدودي الدخل.

كما أوضحت رئيس تضامن النواب أن اللجنة تدعم بقوة التوسع في تحويل مستفيدي برنامج «تكافل وكرامة» إلى طاقات منتجة للوطن عبر التدريب والتشغيل وتوفير فرص عمل ، بما يحقق كرامة المواطن ويخفف الأعباء عن الدولة.



وأكدت أن ذوي الإعاقة لا يجب أن يتحملوا أعباء مالية أو نفسية لا مبرر لها، خاصة فيما يتعلق بتكرار الكشوفات الطبية وتعقيد إجراءات استخراج بطاقات الخدمات المتكاملة، مطالبة بتيسير الإجراءات والاكتفاء بما يتناسب مع طبيعة الإعاقات المزمنة.