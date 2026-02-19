قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أشخاص ممنوعون من تناول العرقسوس في رمضان.. احترس إذا كنت منهم
سعر الذهب مساء اليوم 19-2-2026 .. هبوط 10 جنيهات
شاهد خناقة بين سيدة ورجل أمام ماكينة فيزا بالمحلة في نهار رمضان
عبر موقع وزارة التضامن.. خطوات الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة 2026 بالرقم القومي
مدبولي يؤكد دعم مصر لخطة الرئيس "ترامب" الهادفة لتدشين عصر من السلام| إنفوجراف
تحول إلى جثة متفحمة .. مصرع طالب في حريق الشعراء بدمياط
أولاد الراعي الحلقة 2.. مواجهة بين أحمد عيد وخالد الصاوي
قطع رواتب الأسرى وأسر الشهداء .. احتجاجات في مخيم الدهيشة ضد السلطة الفلسطينية
مسلسل كلهم بيحبوا مودي الحلقة 2.. هدى الإتربي تهدد يمنى طولان بسبب ياسر جلال
مسلسل كان ياما كان الحلقة 2.. طلاق يسرا اللوزي وماجد الكدواني
طارق التايب: كل أندية أفريقيا طلبتني.. ورفضت الاختبار في الأهلي
السعودية تتعهد بتقديم مليار دولار لمجلس السلام بشأن غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مع وقوع حادث محور 30 يونيو ببورسعيد.. تفاصيل جاهزية مستشفى الزهور لاستقبال الطوارئ

رئيس حي الزهور يتابع سير العمل لأقسام المستشفى و بنك الدم
رئيس حي الزهور يتابع سير العمل لأقسام المستشفى و بنك الدم
محمد الغزاوى

أجرى اللواء أيمن صبحي قليني، رئيس حي الزهور بمحافظة بورسعيد، يرافقه الدكتور محمد البرعي مدير المستشفى ،جولة تفقدية داخل مستشفى الزهور، لمتابعة جاهزية المستشفى ومستوى الخدمات الصحية المقدمة، وذلك في أعقاب وقوع إصابات نتيجة حادث محور 30 يونيو.

جاءت الجولة التفقدية بناءاً علي توجيهات السيد اللواء ابراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد ، بضرورة الاهتمام بالقطاع الصحي داخل نطاق الحي، والاطمئنان على توافر كافة أوجه الرعاية الطبية اللازمة للمصابين، إلى جانب متابعة انتظام سير العمل داخل أقسام الاستقبال والطوارئ والعناية المركزة.

رئيس حي الزهور يتابع سير العمل لأقسام المستشفى و بنك الدم

وتفقد رئيس حي الزهور أقسام المستشفى المختلفة، واطلع على مدى توافر الأطقم الطبية والتمريضية، وجاهزية الأجهزة والمستلزمات الطبية، مؤكدًا أهمية الاستجابة الفورية للحالات الطارئة، وتقديم الخدمة الطبية بكفاءة وسرعة حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

وأكد اللواء أيمن صبحي أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بالمنظومة الصحية، مشددًا على ضرورة استمرار رفع درجة الاستعداد داخل المستشفيات، خاصة في حالات الطوارئ والحوادث، لضمان تقديم خدمة طبية لائقة وآمنة لجميع المواطنين دون تأخير.

كما حرص رئيس الحي على التأكد من جاهزية بنك الدم بالمستشفى ومدى توافر اكياس الدم والبلازما الموجودة به ، 

وأوضح مدير المستشفى للواء أيمن صبحي ان هناك مخزون استراتيجي يكفي ، ويتم تخزينه بالطريقة الصحية السليمة ، والتعايم اللازم للاحتفاظ به ، كما يتم مراجعة جمعديع الفصائل يومياً ،وفي حالة نقص اي فصيلة يتم توفيرها ،وتوفير الإحتياطي اللازم بالمستشفى ، تحسبا لوقوع اي طارئ مثل حادث اليوم.

كما استمع إلى شرح مفصل من الدكتور محمد البرعي، مدير مستشفى الزهور، حول الإجراءات الطبية المتخذة، في حالة وجود حادث كبير ومصابين كثر.

 أوضح الدكتور محمد البرعي مدير المستشفى أن جميع الفرق الطبية تعمل بكامل طاقتها، ويتم تقديم الإسعافات والرعاية اللازمة فور وصول الحالات، مع متابعة دقيقة للحالات التي استدعت الحجز والمتابعة للمصابين في اي حادث .

وخلال الزيارة  تم التأكيد على استمرار التنسيق والتعاون بين الأجهزة التنفيذية بالحي وإدارة المستشفى، لضمان تقديم خدمات صحية متميزة تلبي احتياجات أهالي حي الزهور ومحافظة بورسعيد.

جاء ذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة والحرص على ضمان تقديم أفضل مستوى من الخدمات الطبية للمواطنين .

وكان قد شهد طريق محور 30 يونيو جنوب بورسعيد اليوم الخميس حادث مأساوي اثر تصادم سيارتين نقل وربع نقل راح ضحيته 18 شخص وأصيب 3 اخرين .

واستقبل مستشفى الزهور إحدى مستشفيات الهيئة العامة للرعاية الصحية فرع بورسعيد والتابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل ، 5 جثث من جثامين ضحايا الحادث الأليم.

تم وضع الجثامين ال5 بمشرحة المستشفى لحين صدور تراخيص بالدفن .

ومن جانبه أعرب رئيس حي الزهور عن بالغ حزنه واسفه عن سقوط ضحايا في هذا الحادث الأليم لاسيما في هذا الشهر المبارك ، وتمنى الله عز وجل ان يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم جميعا جنات النعيم ، ويلهم اهلم وذويهم الصبر والسلوان.

بورسعيد حى الزهور محافظة بورسعيد مستشفي الزهور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارشيفية

عملوله ميكب وحلقوله شعره.. أسرة فتاة تنتقم من شاب لارتباطه بابنتهم في الجيزة

عبلة كامل

أول تعليق من عبلة كامل بعد تصدرها التريند في إعلان رمضان

وزير المالية

وزير المالية: طرح سند المواطن للأفراد عبر مكاتب البريد.. الأحد المقبل

محمد الشناوي

سحور أول يوم رمضان برعاية الشناوي.. رابطة الأندية تفاجئ حارس الأهلي

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس .. فيديو

الأهلي

غياب صفقة الأهلي الجديدة عن لقاء الجونة.. ما السبب؟

مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2026

مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2026 على dmc وcbc وon

المهندسة ليلي ابراهيم

تضامن الجيزة تبحث مأساة مهندسة الطاقة الذرية بعد استغاثتها على «فيسبوك»

ترشيحاتنا

الدكتور مؤمن الخليجي، إمام وخطيب مسجد الإمام الحسين

إمام مسجد الحسين يكشف أسرار سيف النبي ﷺ «العضب» ومصحف الإمام علي

نجيب ساويرس

ساويرس يتوقع قفزة تاريخية للذهب إلى 6 آلاف دولار: 70% من استثماراتي في المعدن الأصفر

نجيب ساويرس

نجيب ساويرس: 4 آلاف جنيه في محفظتي للطوارئ.. وأخشى الحسد على أولادي رغم إيماننا

بالصور

أشخاص ممنوعون من تناول العرقسوس في رمضان.. احترس إذا كنت منهم

أشخاص ممنوعون من شرب العرقسوس
أشخاص ممنوعون من شرب العرقسوس
أشخاص ممنوعون من شرب العرقسوس

طريقة عمل القطايف بالقشطة.. مقرمشة بحشو كريمي

طريقة عمل القطايف بالقشطة
طريقة عمل القطايف بالقشطة
طريقة عمل القطايف بالقشطة

بيظبط السكر والكوليسترول والضغط والوزن .. اكتشف فوائد خارقة لنوع مكسرات شهير

انقاص الوزن
انقاص الوزن
انقاص الوزن

فوائد شرب قمر الدين في شهر رمضان.. وإليكم طريقة تحضيره

فوائد شرب قمر الدين
فوائد شرب قمر الدين
فوائد شرب قمر الدين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

المزيد