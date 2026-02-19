مع وقوع حادث محور 30 يونيو ببورسعيد.. تفاصيل جاهزية مستشفى الزهور لاستقبال الطوارئ

أجرى اللواء أيمن صبحي قليني، رئيس حي الزهور بمحافظة بورسعيد، يرافقه الدكتور محمد البرعي مدير المستشفى ،جولة تفقدية داخل مستشفى الزهور، لمتابعة جاهزية المستشفى ومستوى الخدمات الصحية المقدمة، وذلك في أعقاب وقوع إصابات نتيجة حادث محور 30 يونيو.

جاءت الجولة التفقدية بناءاً علي توجيهات السيد اللواء ابراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد ، بضرورة الاهتمام بالقطاع الصحي داخل نطاق الحي، والاطمئنان على توافر كافة أوجه الرعاية الطبية اللازمة للمصابين، إلى جانب متابعة انتظام سير العمل داخل أقسام الاستقبال والطوارئ والعناية المركزة.

رئيس حي الزهور يتابع سير العمل لأقسام المستشفى و بنك الدم

وتفقد رئيس حي الزهور أقسام المستشفى المختلفة، واطلع على مدى توافر الأطقم الطبية والتمريضية، وجاهزية الأجهزة والمستلزمات الطبية، مؤكدًا أهمية الاستجابة الفورية للحالات الطارئة، وتقديم الخدمة الطبية بكفاءة وسرعة حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

وأكد اللواء أيمن صبحي أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بالمنظومة الصحية، مشددًا على ضرورة استمرار رفع درجة الاستعداد داخل المستشفيات، خاصة في حالات الطوارئ والحوادث، لضمان تقديم خدمة طبية لائقة وآمنة لجميع المواطنين دون تأخير.

كما حرص رئيس الحي على التأكد من جاهزية بنك الدم بالمستشفى ومدى توافر اكياس الدم والبلازما الموجودة به ،

وأوضح مدير المستشفى للواء أيمن صبحي ان هناك مخزون استراتيجي يكفي ، ويتم تخزينه بالطريقة الصحية السليمة ، والتعايم اللازم للاحتفاظ به ، كما يتم مراجعة جمعديع الفصائل يومياً ،وفي حالة نقص اي فصيلة يتم توفيرها ،وتوفير الإحتياطي اللازم بالمستشفى ، تحسبا لوقوع اي طارئ مثل حادث اليوم.

كما استمع إلى شرح مفصل من الدكتور محمد البرعي، مدير مستشفى الزهور، حول الإجراءات الطبية المتخذة، في حالة وجود حادث كبير ومصابين كثر.

أوضح الدكتور محمد البرعي مدير المستشفى أن جميع الفرق الطبية تعمل بكامل طاقتها، ويتم تقديم الإسعافات والرعاية اللازمة فور وصول الحالات، مع متابعة دقيقة للحالات التي استدعت الحجز والمتابعة للمصابين في اي حادث .

وخلال الزيارة تم التأكيد على استمرار التنسيق والتعاون بين الأجهزة التنفيذية بالحي وإدارة المستشفى، لضمان تقديم خدمات صحية متميزة تلبي احتياجات أهالي حي الزهور ومحافظة بورسعيد.

جاء ذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة والحرص على ضمان تقديم أفضل مستوى من الخدمات الطبية للمواطنين .

وكان قد شهد طريق محور 30 يونيو جنوب بورسعيد اليوم الخميس حادث مأساوي اثر تصادم سيارتين نقل وربع نقل راح ضحيته 18 شخص وأصيب 3 اخرين .

واستقبل مستشفى الزهور إحدى مستشفيات الهيئة العامة للرعاية الصحية فرع بورسعيد والتابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل ، 5 جثث من جثامين ضحايا الحادث الأليم.

تم وضع الجثامين ال5 بمشرحة المستشفى لحين صدور تراخيص بالدفن .

ومن جانبه أعرب رئيس حي الزهور عن بالغ حزنه واسفه عن سقوط ضحايا في هذا الحادث الأليم لاسيما في هذا الشهر المبارك ، وتمنى الله عز وجل ان يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم جميعا جنات النعيم ، ويلهم اهلم وذويهم الصبر والسلوان.