استمرار التقديم بالمرحلة الثانية من توصيل الغاز الطبيعي بالخارجة

أعلنت محافظة الوادي الجديد عن استمرار فتح باب التقديم، بالمرحلة الثانية من مشروع توصيل الغاز الطبيعي بمدينة الخارجة بأحياء ( الأمل - المتحف - الزراعيين (الغابة) - ميتالكو) لكافة العملاء بالشوارع الرئيسية و الفرعية بهذه الأحياء على أن يكون التقديم بمقر مركز خدمة العملاء.

- مواعيد وشروط التقديم للخدمة

وتم تحديد مواعيد عمل المركز من يوم الأحد إلى الخميس من الساعة 9 صباحًا حتى 3 عصرًا

يوم الجمعة من الساعة 2 ظهرًا حتى 6 مساءً

يوم السبت من الساعة 10 صباحًا حتى 4 عصرًا

التقديم متاح يوميًا لحين انتهاء كافة طلبات المواطنين

الراغبين في التعاقد.

وأكدت المحافظة على إرفاق المستندات المطلوبة والتى تشمل (2) صورة واضحة وسارية من بطاقة الرقم القومي و أصل إيصال كهرباء حديث باسم مقدم الطلب) وصورة من عقد الإيجار (ساري المفعول) أو عقد التمليك الخاص بالوحدة السكنية.