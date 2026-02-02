قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
استمرار التقديم بالمرحلة الثانية من توصيل الغاز الطبيعي بالخارجة

منصور ابوالعلمين

أعلنت محافظة الوادي الجديد عن استمرار فتح باب التقديم، بالمرحلة الثانية من مشروع توصيل الغاز الطبيعي بمدينة الخارجة بأحياء ( الأمل - المتحف - الزراعيين (الغابة) - ميتالكو) لكافة العملاء بالشوارع الرئيسية و الفرعية بهذه الأحياء على أن يكون التقديم بمقر مركز خدمة العملاء.

- مواعيد وشروط التقديم للخدمة

وتم تحديد مواعيد عمل المركز من يوم الأحد إلى الخميس من الساعة 9 صباحًا حتى 3 عصرًا
يوم الجمعة من الساعة 2 ظهرًا حتى 6 مساءً
يوم السبت من الساعة 10 صباحًا حتى 4 عصرًا
التقديم متاح يوميًا لحين انتهاء كافة طلبات المواطنين
الراغبين في التعاقد.

وأكدت المحافظة على إرفاق المستندات المطلوبة والتى تشمل (2) صورة واضحة وسارية من بطاقة الرقم القومي و أصل إيصال كهرباء حديث باسم مقدم الطلب) وصورة من عقد الإيجار (ساري المفعول) أو عقد التمليك الخاص بالوحدة السكنية.

الوادى الجديد اخبار الوادي الجديد محافظ الوادي الجديد

