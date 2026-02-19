بعد غرق شوارع بورفؤاد بسبب مد بالشاطئ.. إجراء عاجل لرئيس المدينة.. صور

تفقد الدكتور إسلام بهنساوي رئيس مدينة بورفؤاد، اليوم الخميس، محيط شاطىء المدينة تنفيذاً لتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد بشأن التعامل الفوري مع الحالات الطارئة ومجابهة الأزمات

عقب تعرض الشاطىء لحالة مد استثنائية نتج عنها تدفق مياه البحر المتوسط بميدان الشهيد أحمد أبو العطا وعدداً من الطرق المحيطة.

رافقه خلالها المهندسة رانيا منير مدير الإدارة الهندسية، والمهندسة مها ابراهيم وكيل الإدارة الهندسية، والمهندسة ريهام نجيب مدير إدارة المشروعات، والأستاذ أحمد بدوي مدير إدارة العلاقات العامة والاعلام، والأستاذ محمد المنصوري وكيل إدارة الأزمات والمخاطر والحد من الكوارث.

وأشار رئيس مدينة بورفؤاد بأن أعمال الأطقم الفنية قد استمرت منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، مع رفع درجة التأهب بكافة الأجهزة المعنية، إلى أن تتحسن الأحوال الجوية، مشددًا على أهمية الاستجابة السريعة لأي طارئ لتجنب أي أضرار أو تعطيل للحياة اليومية ،مؤكدًا على تكاتف جميع الأجهزة التنفيذية لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، ومتابعة أي مناطق تشهد تجمعات مياه بشكل عاجل لضمان التدخل الفوري.

عقب تعرض بورفؤاد لحالة مد بالشاطىء وتدفق المياه بعدد من الشوارع المحيطة رئيس المدينة ننصح المواطنين بتوخي الحذر لحين استقرار الأوضاع

وأشار الدكتور إسلام بهنساوي بأن غرفة العمليات الرئيسية بديوان المدينة في حالة انعقاد دائم على مدار الـ24 ساعة لمتابعة ومواجهة أي آثار سلبية قد تنتج عن سوء الأحوال الجوية وفقاً لتحذيرات هيئة الأرصاد الجوية وذلك لمجابهة أي أزمات محتملة والتعامل الفوري والسريع لأي مشكلات طارئة.

وفي سياق متصل، تفقد الدكتور إسلام بهنساوي محطة رفع مياه الصرف الصحي هيئة قناة السويس والتي تعمل بطاقة تصميمية 10 آلاف م³ يوم، للوقوف على مدى جاهزيتها واستعدادها للتعامل مع مختلف السيناريوهات من موجات الطقس السيء، فضلاً عن استعراض خطط الانتشار السريع خلال فترات الذروة وسيناريوهات مجابهة الأزمات والخطط البديلة ،وذلك ضمن الإجراءات التي يتم اتخاذها لتكون المحطات على أهبة الإستعداد لأي أزمة أو مشكلة قد تحدث في أقل وقت ممكن مشيراً إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات لرفع كفاءة البنية التحتية وجاهزية محطات الصرف الصحي.

أكد الدكتور إسلام بهنساوي أن اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد يولي اهتمامًا بالغًا بتحسين مستوى الخدمات، خاصة في ما يتعلق بالخدمات اليومية الحيوية كالمياه والصرف الصحي، مشيراً إلى أن المدينة تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق التنمية المستدامة، وتحسين جودة الحياة للمواطنين، مع مراعاة البعد البيئي والسياحي في جميع خطط التنمية.

وأوضح رئيس مدينة بورفؤاد استمرار التنسيق مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة برئاسة اللواء أحمد رمضان من خلال الدفع بعدد 4 سيارات متنوعة بالبؤر الساخنة بمحيط الشاطىء ما بين شفط مياه وڤاكيوم ونافوري للدفع بها حال تعرض المدينة لحالات أخرى من المد .

وفي هذا الصدد تنصح مدينة بورفؤاد أهالي المدينة بضرورة توخي الحيطة والحذر عند الاقتراب من الشاطىء أثناء حالات المد حفاظاً على سلامتهم.