قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سعر الذهب مساء اليوم 19-2-2026 .. هبوط 10 جنيهات
شاهد خناقة بين سيدة ورجل أمام ماكينة فيزا بالمحلة في نهار رمضان
عبر موقع وزارة التضامن.. خطوات الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة 2026 بالرقم القومي
مدبولي يؤكد دعم مصر لخطة الرئيس "ترامب" الهادفة لتدشين عصر من السلام| إنفوجراف
تحول إلى جثة متفحمة .. مصرع طالب في حريق الشعراء بدمياط
أولاد الراعي الحلقة 2.. مواجهة بين أحمد عيد وخالد الصاوي
قطع رواتب الأسرى وأسر الشهداء .. احتجاجات في مخيم الدهيشة ضد السلطة الفلسطينية
مسلسل كلهم بيحبوا مودي الحلقة 2.. هدى الإتربي تهدد يمنى طولان بسبب ياسر جلال
مسلسل كان ياما كان الحلقة 2.. طلاق يسرا اللوزي وماجد الكدواني
طارق التايب: كل أندية أفريقيا طلبتني.. ورفضت الاختبار في الأهلي
السعودية تتعهد بتقديم مليار دولار لمجلس السلام بشأن غزة
موعد عيد الفطر 2026 في مصر .. الإجازات الرسمية كاملة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بعد غرق شوارع بورفؤاد بسبب مد بالشاطئ.. إجراء عاجل لرئيس المدينة.. صور

مد البحر أغرق شوارع بورفؤاد القليلة من الشاطئ
مد البحر أغرق شوارع بورفؤاد القليلة من الشاطئ
محمد الغزاوى

 تفقد الدكتور إسلام بهنساوي رئيس مدينة بورفؤاد، اليوم الخميس، محيط شاطىء المدينة تنفيذاً لتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد بشأن التعامل الفوري مع الحالات الطارئة ومجابهة الأزمات

عقب تعرض الشاطىء لحالة مد استثنائية نتج عنها تدفق مياه البحر المتوسط بميدان الشهيد أحمد أبو العطا وعدداً من الطرق المحيطة.

رافقه خلالها المهندسة رانيا منير مدير الإدارة الهندسية، والمهندسة مها ابراهيم وكيل الإدارة الهندسية، والمهندسة ريهام نجيب مدير إدارة المشروعات، والأستاذ أحمد بدوي مدير إدارة العلاقات العامة والاعلام، والأستاذ محمد المنصوري وكيل إدارة الأزمات والمخاطر والحد من الكوارث.

وأشار رئيس مدينة بورفؤاد بأن أعمال الأطقم الفنية قد استمرت منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، مع رفع درجة التأهب بكافة الأجهزة المعنية، إلى أن تتحسن الأحوال الجوية، مشددًا على أهمية الاستجابة السريعة لأي طارئ لتجنب أي أضرار أو تعطيل للحياة اليومية ،مؤكدًا على تكاتف جميع الأجهزة التنفيذية لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، ومتابعة أي مناطق تشهد تجمعات مياه بشكل عاجل لضمان التدخل الفوري.

عقب تعرض بورفؤاد لحالة مد بالشاطىء وتدفق المياه بعدد من الشوارع المحيطة رئيس المدينة ننصح المواطنين بتوخي الحذر لحين استقرار الأوضاع

وأشار الدكتور إسلام بهنساوي بأن غرفة العمليات الرئيسية بديوان المدينة في حالة انعقاد دائم على مدار الـ24 ساعة لمتابعة ومواجهة أي آثار سلبية قد تنتج عن سوء الأحوال الجوية وفقاً لتحذيرات هيئة الأرصاد الجوية وذلك لمجابهة أي أزمات محتملة والتعامل الفوري والسريع لأي مشكلات طارئة.

وفي سياق متصل، تفقد الدكتور إسلام بهنساوي محطة رفع مياه الصرف الصحي هيئة قناة السويس والتي تعمل بطاقة تصميمية 10 آلاف م³ يوم، للوقوف على مدى جاهزيتها واستعدادها للتعامل مع مختلف السيناريوهات من موجات الطقس السيء، فضلاً عن استعراض خطط الانتشار السريع خلال فترات الذروة وسيناريوهات مجابهة الأزمات والخطط البديلة ،وذلك ضمن الإجراءات التي يتم اتخاذها لتكون المحطات على أهبة الإستعداد لأي أزمة أو مشكلة قد تحدث في أقل وقت ممكن مشيراً إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات لرفع كفاءة البنية التحتية وجاهزية محطات الصرف الصحي.

أكد الدكتور إسلام بهنساوي أن اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد يولي اهتمامًا بالغًا بتحسين مستوى الخدمات، خاصة في ما يتعلق بالخدمات اليومية الحيوية كالمياه والصرف الصحي، مشيراً إلى أن المدينة تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق التنمية المستدامة، وتحسين جودة الحياة للمواطنين، مع مراعاة البعد البيئي والسياحي في جميع خطط التنمية.

وأوضح رئيس مدينة بورفؤاد استمرار التنسيق مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة  برئاسة اللواء أحمد رمضان من خلال الدفع بعدد 4 سيارات متنوعة بالبؤر الساخنة بمحيط الشاطىء ما بين شفط مياه وڤاكيوم ونافوري للدفع بها حال تعرض المدينة لحالات أخرى من المد .

وفي هذا الصدد تنصح مدينة بورفؤاد أهالي المدينة بضرورة توخي الحيطة والحذر عند الاقتراب من الشاطىء أثناء حالات المد حفاظاً على سلامتهم.

بورفؤاد بورسعيد مد البحر مدينة بورفؤاد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارشيفية

عملوله ميكب وحلقوله شعره.. أسرة فتاة تنتقم من شاب لارتباطه بابنتهم في الجيزة

عبلة كامل

أول تعليق من عبلة كامل بعد تصدرها التريند في إعلان رمضان

وزير المالية

وزير المالية: طرح سند المواطن للأفراد عبر مكاتب البريد.. الأحد المقبل

محمد الشناوي

سحور أول يوم رمضان برعاية الشناوي.. رابطة الأندية تفاجئ حارس الأهلي

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس .. فيديو

الأهلي

غياب صفقة الأهلي الجديدة عن لقاء الجونة.. ما السبب؟

مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2026

مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2026 على dmc وcbc وon

المهندسة ليلي ابراهيم

تضامن الجيزة تبحث مأساة مهندسة الطاقة الذرية بعد استغاثتها على «فيسبوك»

ترشيحاتنا

طريقة عمل القطايف بالقشطة

طريقة عمل القطايف بالقشطة.. مقرمشة بحشو كريمي

انقاص الوزن

بيظبط السكر والكوليسترول والضغط والوزن .. اكتشف فوائد خارقة لنوع مكسرات شهير

فوائد شرب قمر الدين

فوائد شرب قمر الدين في شهر رمضان.. وإليكم طريقة تحضيره

بالصور

طريقة عمل القطايف بالقشطة.. مقرمشة بحشو كريمي

طريقة عمل القطايف بالقشطة
طريقة عمل القطايف بالقشطة
طريقة عمل القطايف بالقشطة

بيظبط السكر والكوليسترول والضغط والوزن .. اكتشف فوائد خارقة لنوع مكسرات شهير

انقاص الوزن
انقاص الوزن
انقاص الوزن

فوائد شرب قمر الدين في شهر رمضان.. وإليكم طريقة تحضيره

فوائد شرب قمر الدين
فوائد شرب قمر الدين
فوائد شرب قمر الدين

إنتم لسه شوفتوا جنان؟.. هدى الإتربي تعلق على الحلقة الأولى من كلهم بيحبوا مودي

هدى الإتربي
هدى الإتربي
هدى الإتربي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

المزيد