برلماني: سند المواطن يعزز التمويل المحلي ويدعم استقرار الموازنة

أكد النائب تامر عبد الحميد عضو مجلس الشيوخ، أن طرح سند المواطن يمثل خطوة مهمة في مسار تعزيز الاعتماد على المدخرات المحلية لتمويل احتياجات الدولة، مشيرا إلى أن إتاحة الاكتتاب عبر شبكة مكاتب البريد تسهم في توسيع قاعدة المشاركة الشعبية في أدوات الدين الحكومية.

وأوضح في تصريحات خاصة أن الطرح يعكس توجه واضح نحو تقليل الاعتماد على التمويل الخارجي، في ظل تقلبات الأسواق العالمية وارتفاع تكلفة الاقتراض الدولي، مؤكدا أن تنويع مصادر التمويل يساهم في دعم الاستدامة المالية وتحقيق قدر أكبر من المرونة في إدارة الدين العام.

وأشار عبد الحميد إلى أن السند يمنح المواطنين فرصة استثمار آمن بعائد ثابت ودوري، ما يجعله مناسبا لأصحاب الدخول الثابتة وصغار المدخرين الذين يبحثون عن أدوات تحفظ قيمة أموالهم بعيدا عن المخاطر المرتفعة.

وأضاف أن تبسيط إجراءات الشراء عبر منافذ قريبة من المواطنين يعزز من مفهوم الشمول المالي ويدمج شرائح جديدة داخل المنظومة الرسمية.