أخبار التكنولوجيا |آبل تستعد لحل أكبر عيب أزعج مستخدمي iPad mini لسنوات.. أفضل 5 هواتف للشحن السريع في 2026

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارًا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:
وظائفك في خطر.. الذكاء الاصطناعي يضرب سوق العمل بهذه الدولة
رغم أن الذكاء الاصطناعي لطالما أثار المخاوف بشأن تهديده للوظائف المبتدئة، يبدو أن إيرلندا أصبحت واحدة من أولى الدول التي تواجه تأثير هذه الأتمتة المدفوعة بالآلات على أرض الواقع.
مارك زوكربيرج في قفص الاتهام.. ماذا كشف تحت القسم عن خطورة إنستجرام؟
مثل الرئيس التنفيذي لشركة “ميتا”، مارك زوكربيرج، أمام المحكمة في جلسة وصفت بالمفصلية، للدفاع عن شركته المالكة لمنصات إنستجرام وفيسبوك وواتساب، في قضية تتهمها باستهداف الأطفال والمراهقين وتعريضهم لخطر الإدمان على وسائل التواصل الاجتماعي.
آبل تستعد لحل أكبر عيب أزعج مستخدمي iPad mini لسنوات
تصاعدت في الآونة الأخيرة وتيرة التسريبات بشأن خطط شركة آبل Apple، لاعتماد شاشة OLED في إصدار iPad mini المرتقب عام 2026، في خطوة قد تمثل تحولا لافتا ضمن فئة الأجهزة اللوحية الصغيرة.
خطوة ذكية من ميتا.. ميزة جديدة تربط بين ثريدز وإنستجرام
تواصل شركة “ميتا” Meta، تعزيز حضور منصتها الاجتماعية ثريدز Threads، التي تجاوز عدد مستخدميها النشطين شهريا 400 مليون مستخدم، في مسعى لدفع هذا الرقم إلى مستويات أعلى عبر الاستفادة من القاعدة الجماهيرية الضخمة لتطبيق إنستجرام.
تتفوق على آيفون.. أفضل 5 هواتف للشحن السريع في 2026
مع دخول عام 2026، إذا قررت شراء هاتف أندرويد رائد، فهناك احتمال كبير أن يكون شحنه أسرع بشكل كبير من هواتف آيفون برو، الفرق ليس طفيفا، بل ملحوظ للغاية.
تحديث آبل الجديد يأتي بالذكاء الاصطناعي والفيديو.. مزايا iOS 26.4
أصدرت شركة آبل Apple الأمريكية، هذا الأسبوع النسخة التجريبية الأخيرة من نظامها التشغيلي للهواتف المحمولة iOS 26.4، والتي تأتي مع مجموعة واسعة من المزايا الجديدة تشمل: إنشاء قوائم تشغيل ذكية باستخدام الذكاء الاصطناعي في Apple Music، دعم المحتوى المرئي في تطبيق Podcasts، التشفير الكامل للمحادثات عبر RCS، وغيرها من التحسينات.
ميتا تغلق موقع ماسنجر المستقل.. هل سيضيع سجل دردشاتك؟
أعلنت شركة “ميتا” Meta عبر صفحة مساعدة رسمية عن إغلاق موقع ماسنجر Messenger المستقل على الويب، ليصبح غير متاح بدءا من أبريل 2026، وأوضحت الشركة أن المستخدمين الراغبين في إرسال واستقبال الرسائل عبر المتصفح يمكنهم القيام بذلك عبر تسجيل الدخول إلى موقع فيسبوك.