أخبار التكنولوجيا |آبل تستعد لحل أكبر عيب أزعج مستخدمي iPad mini لسنوات.. أفضل 5 هواتف للشحن السريع في 2026

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارًا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:



رغم أن الذكاء الاصطناعي لطالما أثار المخاوف بشأن تهديده للوظائف المبتدئة، يبدو أن إيرلندا أصبحت واحدة من أولى الدول التي تواجه تأثير هذه الأتمتة المدفوعة بالآلات على أرض الواقع.

مثل الرئيس التنفيذي لشركة “ميتا”، مارك زوكربيرج، أمام المحكمة في جلسة وصفت بالمفصلية، للدفاع عن شركته المالكة لمنصات إنستجرام وفيسبوك وواتساب، في قضية تتهمها باستهداف الأطفال والمراهقين وتعريضهم لخطر الإدمان على وسائل التواصل الاجتماعي.

تصاعدت في الآونة الأخيرة وتيرة التسريبات بشأن خطط شركة آبل Apple، لاعتماد شاشة OLED في إصدار iPad mini المرتقب عام 2026، في خطوة قد تمثل تحولا لافتا ضمن فئة الأجهزة اللوحية الصغيرة.

تواصل شركة “ميتا” Meta، تعزيز حضور منصتها الاجتماعية ثريدز Threads، التي تجاوز عدد مستخدميها النشطين شهريا 400 مليون مستخدم، في مسعى لدفع هذا الرقم إلى مستويات أعلى عبر الاستفادة من القاعدة الجماهيرية الضخمة لتطبيق إنستجرام.

مع دخول عام 2026، إذا قررت شراء هاتف أندرويد رائد، فهناك احتمال كبير أن يكون شحنه أسرع بشكل كبير من هواتف آيفون برو، الفرق ليس طفيفا، بل ملحوظ للغاية.

أصدرت شركة آبل Apple الأمريكية، هذا الأسبوع النسخة التجريبية الأخيرة من نظامها التشغيلي للهواتف المحمولة iOS 26.4، والتي تأتي مع مجموعة واسعة من المزايا الجديدة تشمل: إنشاء قوائم تشغيل ذكية باستخدام الذكاء الاصطناعي في Apple Music، دعم المحتوى المرئي في تطبيق Podcasts، التشفير الكامل للمحادثات عبر RCS، وغيرها من التحسينات.

أعلنت شركة “ميتا” Meta عبر صفحة مساعدة رسمية عن إغلاق موقع ماسنجر Messenger المستقل على الويب، ليصبح غير متاح بدءا من أبريل 2026، وأوضحت الشركة أن المستخدمين الراغبين في إرسال واستقبال الرسائل عبر المتصفح يمكنهم القيام بذلك عبر تسجيل الدخول إلى موقع فيسبوك.