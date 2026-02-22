علامات لا تتجاهلها أثناء الصيام… متى يجب الإفطار فورًا؟

الصيام في رمضان عبادة مهمة وفرصة للجسم لاستعادة النشاط وتجديد الطاقة، لكنه يحتاج إلى الانتباه للإشارات التي يرسلها الجسم.

في بعض الحالات تظهر علامات تحذيرية تشير إلى ضرورة الإفطار فورًا للحفاظ على الصحة وسلامة الجسم.

فهناك بعض العلامات التي تشير إلى أن الجسم يحتاج إلى الإفطار فورًا لتجنب المضاعفات الصحية، وهي تشمل:



علامات تحذيرية تستدعي الإفطار فورًا

دوخة أو دوار شديد:

شعور مفاجئ بالدوار أو فقدان التوازن.

إغماء أو فقدان وعي مؤقت: أي فقدان للوعي حتى لو كان قصيرًا.



ألم شديد في الصدر أو ضيق تنفس: قد يشير لمشاكل قلبية أو ضغط دم مرتفع.

خفقان سريع أو غير منتظم للقلب: زيادة في ضربات القلب بشكل غير طبيعي.



نزيف مستمر أو قيء شديد: فقدان السوائل بشكل كبير يهدد الجسم بالجفاف.

صداع شديد لا يزول مع الراحة: خاصة إذا كان مصحوب بغثيان أو تقيؤ.



ارتفاع حرارة الجسم أو رعشة: علامات على عدوى أو اضطراب في الجسم.



الإفطار في هذه الحالات ليس اختياريًا، بل ضرورة للحفاظ على سلامتك، ويمكن تعويض صيام اليوم لاحقًا بعد تحسن الحالة الصحية.