قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد أزمة «رامز ليفل الوحش».. عقوبات رادعة تنتظر المتنمرين في مصر
محافظ القاهرة يصدر قرارا عاجلا بشأن ملف التصالح.. ما الجديد؟
قضية ميت عاصم.. تأجيل محاكمة المتهمين بإجبار شاب على ارتداء ملابس نسائية
حاول الانتـ.ـحار.. شقيق ضحية واقعة ميت عاصم: أخويا منهار نفسيا.. وعايزين حقه
تارا عماد تلاحق عباس الريس وتدخل منزله بمسلسل إفراج
ادعى معرفته بضابط شرطة.. نصاب يستولى على أموال الأجانب بالبلاد
كنوز قبة الهواء.. الكشف عن مقابر صخرية و160 آنية أثرية نادرة بأسوان
مخدرات وسلاح بـ120 مليون جنيه.. مصرع 5 عناصر إجرامية فى تبادل إطلاق النار مع الشرطة بأسيوط |صور
موعد مباراة برشلونة ضد ليفانتي والتشكيل المتوقع
تحرك برلماني عاجل لوقف برنامج رامز جلال : يرسخ للعنف والتنمر
أول مسحراتية مسيحية بدهب توزع المياه والعصائر على الصائمين قبل الإفطار
مسلسلات رمضان 2026.. تارا عبود تأسر قلب فخر الدلتا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

علامات لا تتجاهلها أثناء الصيام… متى يجب الإفطار فورًا؟

الصيام
الصيام

الصيام في رمضان عبادة مهمة وفرصة للجسم لاستعادة النشاط وتجديد الطاقة، لكنه يحتاج إلى الانتباه للإشارات التي يرسلها الجسم. 

في بعض الحالات تظهر علامات تحذيرية تشير إلى ضرورة الإفطار فورًا للحفاظ على الصحة وسلامة الجسم.

فهناك بعض العلامات التي تشير إلى أن الجسم يحتاج إلى الإفطار فورًا لتجنب المضاعفات الصحية، وهي تشمل:


علامات تحذيرية تستدعي الإفطار فورًا
دوخة أو دوار شديد:

 شعور مفاجئ بالدوار أو فقدان التوازن.
إغماء أو فقدان وعي مؤقت: أي فقدان للوعي حتى لو كان قصيرًا.


ألم شديد في الصدر أو ضيق تنفس: قد يشير لمشاكل قلبية أو ضغط دم مرتفع.
خفقان سريع أو غير منتظم للقلب: زيادة في ضربات القلب بشكل غير طبيعي.


نزيف مستمر أو قيء شديد: فقدان السوائل بشكل كبير يهدد الجسم بالجفاف.
صداع شديد لا يزول مع الراحة: خاصة إذا كان مصحوب بغثيان أو تقيؤ.


ارتفاع حرارة الجسم أو رعشة: علامات على عدوى أو اضطراب في الجسم.
 

الإفطار في هذه الحالات ليس اختياريًا، بل ضرورة للحفاظ على سلامتك، ويمكن تعويض صيام اليوم لاحقًا بعد تحسن الحالة الصحية.

صيام الصيام الصيام في رمضان صيام رمضان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الشيخ صالح بن عواد المغامسي

من هو إمام المسجد النبوي الجديد؟ أبرز المعلومات عنه

الأهلي

خريطة الإصابات تضرب الأهلي قبل موقعة سموحة فى الدوري وتوروب يجهز خطة الطوارئ

سعر الدولار

سعر أعلى دولار أمام الجنيه اليوم 22-2-2026

الزمالك

بشأن المُصابين.. إعلامي يكشف كواليس جديدة داخل نادي الزمالك

الكعبة المشرفة

سر برودة رخام الكعبة .. كيف تبقى أرض الطواف باردة للحجاج في رمضان والصيف؟

الزمالك

«جاليليو» يكشف الأسباب الحقيقية لخسارة الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا

مشغولات ذهبية

200 جنيه دفعة واحدة.. أسعار الذهب الآن في مصر

دواجن بيضاء

أسعار الدواجن تواصل الارتفاع اليوم الأحد.. وهذا ثمن الكيلو الآن

ترشيحاتنا

لجنة الطاقة والبيئة بـ مجلس النواب

مجلس النواب: استثناء أجهزة الأشعة السينية الطبية من زيادة رسوم المنشآت النووية

لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب

رئيس هيئة المحطات النووية يتحفظ على بعض مواد قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية

لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب

رئيس الرقابة النووية: مشروع قانون الأنشطة النووية شدد الرقابة على تداول المواد المشعة

بالصور

طاقة وصحة.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول 3 تمرات عند الإفطار في رمضان؟

تناول 3 تمرات عند الافطار وهذا ما سيحدث لجسمك
تناول 3 تمرات عند الافطار وهذا ما سيحدث لجسمك
تناول 3 تمرات عند الافطار وهذا ما سيحدث لجسمك

كيف تتخلص من الإمساك بسرعة في رمضان؟

كيف تتخلص من الإمساك بسرعة في رمضان؟
كيف تتخلص من الإمساك بسرعة في رمضان؟
كيف تتخلص من الإمساك بسرعة في رمضان؟

حافظ على طاقتك طوال اليوم.. 9 نصائح لتجنب العطش في رمضان

9 نصائح لتجنب العطش في رمضان والحفاظ على طاقتك طوال اليوم
9 نصائح لتجنب العطش في رمضان والحفاظ على طاقتك طوال اليوم
9 نصائح لتجنب العطش في رمضان والحفاظ على طاقتك طوال اليوم

الخروب في رمضان .. ماذا يفعل لجسمك؟

الخروب في رمضان .. ماذا يفعل لجسمك؟
الخروب في رمضان .. ماذا يفعل لجسمك؟
الخروب في رمضان .. ماذا يفعل لجسمك؟

فيديو

مصرية تفاجئ الجميع داخل غرفة العمليات

بتولد وبتغني.. مصرية تفاجئ الجميع داخل غرفة العمليات

وفاء عامر

مش ندمانة.. وفاء عامر ترد على اتهامات طالتها وموقفها من أدوار الإغراء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.عبد الرحمن النحوي

د.عبد الرحمن النحوي يكتب: علَّمتنِي مصر

سيد الضبع

سيد الضبع يكتـب: أزمـة أخـلاق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قبل هذا الكتاب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الوزيرة راندا المنشاوي

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد