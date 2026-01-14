قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مرصد كوبيرنيكوس : 2025 ثالث أكثر الأعوام حرارة في العالم
عوروا بعض.. تفاصيل مشاجرة صاحب مصنع وسائق حول "ركنة" سيارة بالوراق
بين طموح التاريخ ورغبة استعادة المجد..هل يكتب منتخب مصر فصل جديد فى افريقيا وينفرد برقم قياسى ؟
أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأربعاء 14-1-2026
الدولة تبكر صرف مرتبات يناير وفبراير ومارس 2026| تفاصيل
قبل الشهر الكريم .. أماكن معارض أهلا رمضان 2026 في المحافظات
إحالة عروس المرج للجنايات بتهمة قتل زوجها
في نفس وقت زيارة ماتشادو.. الرئيسة الفنزويلية ترسل وفدًا إلى واشنطن
مأساة طبيب الشرقية.. ضحى بعمره من أجل ابنه وفي النهاية «أخد شقاه»
خبير: تحويلات المصريين بالخارج السبب الرئيسي في صعود الجنيه أمام الدولار
محاكمات عاجلة وإعدامات قادمة.. تصريحات صارمة من السلطة القضائية الإيرانية رغم تحذير ترامب
6 محاذير .. ماذا قال حسام حسن لنجوم الفراعنة قبل مواجهة السنغال؟
أخبار العالم

تراجع أسعار النفط من أعلى مستوياتها في أسابيع مع ترقب بيانات المخزونات الأمريكية

أ ش أ

تراجعت أسعار النفط بشكل طفيف خلال التعاملات الآسيوية، اليوم الأربعاء، بعد أن لامست أعلى مستوياتها في عدة أسابيع في الجلسة السابقة، وذلك في أعقاب موجة صعود حادة غذّتها مخاوف من اضطرابات محتملة في الإمدادات الإيرانية، بينما قيّم المستثمرون بيانات أظهرت قفزة كبيرة في مخزونات الخام الأمريكية.


وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مارس بنسبة 0.4% إلى 65.19 دولار للبرميل، في حين تراجعت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 0.5% إلى 60.87 دولار للبرميل؛ بحسب موقع (إنفستنج) الأمريكي.


وكان الخامان قد قفزا بأكثر من 2.5% خلال جلسة الثلاثاء، ما دفع خام برنت إلى أعلى مستوى له في 11 أسبوعاً، وخام غرب تكساس إلى ذروة عند أعلى مستوى في 10 أسابيع، مواصلين مكاسب قوية امتدت لأربع جلسات متتالية.


جاءت مكاسب الثلاثاء في ظل تصاعد المخاطر الجيوسياسية المرتبطة بتكثف الاحتجاجات المناهضة للحكومة في إيران، ما أثار مخاوف بشأن مستقبل صادرات النفط من أحد أكبر منتجي الخام في منظمة «أوبك».


وقام المتعاملون بتسعير علاوة مخاطر مرتفعة تحسباً لاحتمال حدوث اضطرابات في الإمدادات.


كما ساهم موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إزاء التطورات في زيادة توتر الأسواق، إذ حذّر من احتمال اتخاذ عمل عسكري إذا واصلت السلطات الإيرانية استخدام القوة المميتة ضد المتظاهرين، ودعا المحتجين إلى «السيطرة على مؤسساتهم»، قائلاً عبر وسائل التواصل الاجتماعي إن «المساعدة في الطريق».


وهدد ترامب أيضاً بفرض رسوم جمركية على الدول التي تواصل التعامل التجاري مع طهران، في محاولة لعزل النظام الإيراني، وهو ما عزز بدوره العلاوة الجيوسياسية في أسعار النفط.


وفي المقابل، حدّت بيانات المخزونات الامريكية من مكاسب السوق فقد أظهرت أرقام صادرة عن معهد البترول الأمريكي، امس الثلاثاء، أن مخزونات الخام في الولايات المتحدة ارتفعت بمقدار 5.3 ملايين برميل خلال الأسبوع الماضي، متجاوزة بكثير توقعات المحللين التي أشارت إلى زيادة بنحو مليوني برميل فقط.


كما ارتفعت مخزونات البنزين بنحو 8.2 ملايين برميل، في حين زادت مخزونات المقطرات بنحو 4.3 ملايين برميل، ما يعكس وفرة في إمدادات المنتجات المكررة.


ويتجه تركيز الأسواق الآن إلى بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الرسمية المرتقب صدورها في وقت لاحق الأربعاء، للحصول على تأكيد لاتجاهات مخزونات الخام والمنتجات النفطية.
 

تراجعت أسعار النفط التعاملات الآسيوية صعود حادة اضطرابات محتملة في الإمدادات الإيرانية مخزونات الخام الأمريكية

