تراجع أسعار النفط من أعلى مستوياتها في أسابيع مع ترقب بيانات المخزونات الأمريكية

تراجعت أسعار النفط بشكل طفيف خلال التعاملات الآسيوية، اليوم الأربعاء، بعد أن لامست أعلى مستوياتها في عدة أسابيع في الجلسة السابقة، وذلك في أعقاب موجة صعود حادة غذّتها مخاوف من اضطرابات محتملة في الإمدادات الإيرانية، بينما قيّم المستثمرون بيانات أظهرت قفزة كبيرة في مخزونات الخام الأمريكية.



وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مارس بنسبة 0.4% إلى 65.19 دولار للبرميل، في حين تراجعت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 0.5% إلى 60.87 دولار للبرميل؛ بحسب موقع (إنفستنج) الأمريكي.



وكان الخامان قد قفزا بأكثر من 2.5% خلال جلسة الثلاثاء، ما دفع خام برنت إلى أعلى مستوى له في 11 أسبوعاً، وخام غرب تكساس إلى ذروة عند أعلى مستوى في 10 أسابيع، مواصلين مكاسب قوية امتدت لأربع جلسات متتالية.



جاءت مكاسب الثلاثاء في ظل تصاعد المخاطر الجيوسياسية المرتبطة بتكثف الاحتجاجات المناهضة للحكومة في إيران، ما أثار مخاوف بشأن مستقبل صادرات النفط من أحد أكبر منتجي الخام في منظمة «أوبك».



وقام المتعاملون بتسعير علاوة مخاطر مرتفعة تحسباً لاحتمال حدوث اضطرابات في الإمدادات.



كما ساهم موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إزاء التطورات في زيادة توتر الأسواق، إذ حذّر من احتمال اتخاذ عمل عسكري إذا واصلت السلطات الإيرانية استخدام القوة المميتة ضد المتظاهرين، ودعا المحتجين إلى «السيطرة على مؤسساتهم»، قائلاً عبر وسائل التواصل الاجتماعي إن «المساعدة في الطريق».



وهدد ترامب أيضاً بفرض رسوم جمركية على الدول التي تواصل التعامل التجاري مع طهران، في محاولة لعزل النظام الإيراني، وهو ما عزز بدوره العلاوة الجيوسياسية في أسعار النفط.



وفي المقابل، حدّت بيانات المخزونات الامريكية من مكاسب السوق فقد أظهرت أرقام صادرة عن معهد البترول الأمريكي، امس الثلاثاء، أن مخزونات الخام في الولايات المتحدة ارتفعت بمقدار 5.3 ملايين برميل خلال الأسبوع الماضي، متجاوزة بكثير توقعات المحللين التي أشارت إلى زيادة بنحو مليوني برميل فقط.



كما ارتفعت مخزونات البنزين بنحو 8.2 ملايين برميل، في حين زادت مخزونات المقطرات بنحو 4.3 ملايين برميل، ما يعكس وفرة في إمدادات المنتجات المكررة.



ويتجه تركيز الأسواق الآن إلى بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الرسمية المرتقب صدورها في وقت لاحق الأربعاء، للحصول على تأكيد لاتجاهات مخزونات الخام والمنتجات النفطية.

