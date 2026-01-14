في نفس وقت زيارة ماتشادو.. الرئيسة الفنزويلية ترسل وفدًا إلى واشنطن

تعتزم الرئيسة الفنزويلية المؤقتة إرسال مبعوث إلى واشنطن للقاء مسئولين أمريكيين رفيعي المستوى في نفس اليوم الذي ستزور فيه زعيمة المعارضة ماريا كورينا ماتشادو العاصمة واشنطن لإجراء محادثاتها الخاصة في أعقاب الإطاحة بنيكولاس مادورو.

وبحسب مصادر مطلعة على الخطط، طلبت عدم الكشف عن هويتها نظراً لحساسية الموضوع، فإن السفير فيليكس بلاسينسيا، رئيس البعثة في سفارة فنزويلا بالمملكة المتحدة ووزير الخارجية السابق، يعتزم زيارة أمريكا غدا، الخميس، بناءً على طلب الرئيسة المؤقتة ديلسي رودريجيز.

ومن المتوقع أن تلتقي ماتشادو، الشخصية المعارضة الشهيرة والحائزة على جائزة نوبل للسلام، بالرئيس دونالد ترامب في نفس اليوم، وفقاً لمسئولين أمريكيين.

وتأتي هذه الزيارات المتزامنة في وقت تسعى فيه الولايات المتحدة وفنزويلا إلى إعادة العلاقات الدبلوماسية بعد سنوات من الصراع، وذلك بعد أن تعهد ترامب بـ"إدارة" البلاد من خلال الضغط على الحكومة في كاراكاس وفرض حصار نفطي من قبل البحرية.

أُلقي القبض على مادورو، الزعيم الفنزويلي الذي حكم البلاد لفترة طويلة، على يد القوات الأمريكية في غارة ليلية في 3 يناير، وهو الآن في الولايات المتحدة بانتظار محاكمته بتهم تهريب المخدرات.