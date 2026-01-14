محاكمات عاجلة وإعدامات قادمة.. تصريحات صارمة من السلطة القضائية الإيرانية رغم تحذير ترامب

أشار رئيس السلطة القضائية الإيرانية اليوم الأربعاء إلى أنه ستكون هناك محاكمات سريعة وإعدامات قادمة للمعتقلين في الاحتجاجات التي عمت البلاد، على الرغم من تحذير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

أدلى رئيس السلطة القضائية الإيرانية غلام حسين محسني إيجي بهذا التصريح في مقطع فيديو نشره التلفزيون الإيراني الرسمي على الإنترنت.

قال محسني إيجي: "إذا أردنا القيام بعمل ما، فعلينا القيام به الآن. إذا أردنا القيام بشيء ما، فعلينا القيام به بسرعة".

وأضاف: "إذا تأخر الأمر شهرين أو ثلاثة أشهر، فلن يكون له نفس التأثير".

تُعتبر تصريحاته بمثابة تحدٍ مباشر لترامب، الذي حذر إيران من عمليات الإعدام في مقابلة مع شبكة سي بي إس بُثت يوم الثلاثاء:

حذر ترامب قائلاً: "سنتخذ إجراءً حازماً للغاية. إذا فعلوا ذلك".