أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن وحدات مجموعة قوات "الشمال" نجحت في تحرير بلدة كوماروفكا بمنطقة سومي بجانب سيطرة وحدات مجموعة قوات "الغرب" على مواقع وخطوط أكثر استراتيجية.

و كبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بلغت ما يصل إلى 200 جندي خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقال الدفاع الروسية في بيان لها : وحدات مجموعة قوات "الجنوب" حسنت من مواقعها التكتيكية على طول خط المواجهة، وكبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بلغت ما يصل إلى 125 جندي خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضافت الدفاع الروسية: وحدات مجموعة قوات "الشمال" كبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بلغت ما يصل إلى 190 جندي خلال الـ24 ساعة الماضية.

وتابعت الدفاع الروسية: وحدات مجموعة قوات "المركز" حسنت من وضعها التكتيكي، وكبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بلغت ما يصل إلى 440 جندي ودبابتين خلال الـ24 ساعة الماضية.

وزادت الوزارة الروسية: وحدات مجموعة قوات "الشرق" تقدمت نحو عمق دفاعات العدو، وكبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بلغت أكثر من 300 جندي خلال الـ24 ساعة الماضية.

كما ختمت وزارة الدفاع الروسية بيانها قائلة : وحدات مجموعة قوات "دنيبر" كبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بلغت أكثر من 55 جندي خلال الـ24 ساعة الماضية.