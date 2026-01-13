الحرب مستمرة.. غارات روسية على مواقع تخزين مسيرات أوكرانية بعيدة المدى

أعلنت الدفاع الروسية، أن قواتها شنت غارات على مواقع تخزين مسيرات أوكرانية بعيدة المدى، ذلك خلال خبرا عاجلا أذاعته فضائية القاهرة الإخبارية.

واوضحت أن القوات شنت ضربة واسعة النطاق ضد مرافق الطاقة المستخدمة لصالح القوات الأوكرانية.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية اليوم "الثلاثاء"، أن قوات مجموعة الجنوب، شنت هجوما على 39 مخبأ تابعا للقوات المسلحة الأوكرانية في اتجاهات عدة، وأسقطت 5 طائرات مسيرة معادية.

وذكرت الدفاع الروسية في بيان أوردته وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك"، أن أنظمة جوية مسيرة في اتجاهات كراماتورسك وكونستانتينوفسك وسلافيانسك دمرت 6 هوائيات اتصالات ومحطة "ستارلينك" و6 أنظمة روبوتية