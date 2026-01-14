قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عوائد بنسبة 100%.. أعلى فوائد من شهادة الادخار الرباعية 2026
ننشر تشكيل رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب 2026 للفصل التشريعي الأول
بدر عبد العاطي: مصر ملتزمة بدعم وحدة وسيادة الدولة الليبية
تحذير بعيد عن الفنيات .. نجوم الكرة المصرية يرسمون طريق مصر لعبور السنغال قبل موقعة نصف النهائي
وزير الخارجية: اعتراف إسرائيل بـ"أرض الصومال" يهدد استقرار القرن الأفريقي
حل علمي بدلا من الأساليب التقليدية.. مأوى جديد للكلاب الضالة في القاهرة
وزير الخارجية لـ مستشاري ترامب: نرفض أي وجود عسكري أجنبي على الأراضي الليبية
الصين تطلب من شركاتها وقف استخدام برامج الأمن الإلكتروني الأمريكية والإسرائيلية
وزير الخارجية يؤكد موقف مصر الثابت للحفاظ على وحدة واستقرار ليبيا
تنسيق مصري–أمريكي مكثّف لاحتواء أزمات الإقليم ودعم الأمن في الشرق الأوسط وأفريقيا
رغم سوء الأحوال الجوية.. استمرار الإمداد الإغاثي إلى غزة
عراقجي: إيران لا تخطط حاليا لإعادة تشغيل المنشآت النووية
أخبار العالم

عراقجي: إيران لا تخطط حاليا لإعادة تشغيل المنشآت النووية

عراقجي
عراقجي
محمود نوفل

 أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن إيران لا تخطط حاليا لإعادة تشغيل المنشآت النووية التي تضررت جراء الضربات الأمريكية والإسرائيلية في يونيو.

وأعلنت الولايات المتحدة عن افتتاح مركز جديد في قاعدة العديد الجوية في قطر لتنسيق الدفاع الجوي والصاروخي في المنطقة، في الوقت الذي هدد فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتدخل بسبب الاحتجاجات في إيران.

بحسب بيان صادر عن القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) أمس، الثلاثاء، فإن سبعة عشر دولة تنشط في المنشأة العسكرية في قطر.

تضم المنشأة خلية عمليات الدفاع الجوي المشتركة الجديدة للشرق الأوسط (MEAD-CDOC) الموجودة في مركز العمليات الجوية المشتركة (CAOC) أفرادًا من الولايات المتحدة والشركاء الإقليميين.

ونُقل عن الأدميرال براد كوبر، قائد القيادة المركزية الأمريكية، قوله: "هذه خطوة مهمة إلى الأمام في تعزيز التعاون الدفاعي الإقليمي".

وأضاف: "ستعمل هذه الخلية على تحسين كيفية تنسيق القوات  وتقاسم مسؤوليات الدفاع الجوي والصاروخي في جميع أنحاء الشرق الأوسط".

وأضافت القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) أن طاقم القوات الجوية الأمريكية المركزية (AFCENT) سيعمل مع الشركاء للتخطيط لتدريبات متعددة الجنسيات، وإجراء عمليات تدريبية أخرى، والاستجابة للحالات الطارئة.

يوم الثلاثاء، اتهمت الحكومة الإيرانية الولايات المتحدة بالسعي إلى اختلاق ذريعة للتدخل العسكري، بعد أن هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باتخاذ "إجراءات قوية" بشأن القمع الحادث للاحتجاجات الجماهيرية.

وذكرت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة على منصة إكس متعهدة بأن "خطة واشنطن" ستفشل مرة أخرى: "إن أوهام الولايات المتحدة وسياستها تجاه إيران متجذرة في تغيير النظام، حيث تعمل العقوبات والتهديدات والاضطرابات المفتعلة والفوضى كأسلوب عمل لخلق ذريعة للتدخل العسكري".

تتشارك الدوحة وطهران أكبر حقل للغاز الطبيعي في العالم، وقد حافظتا على علاقات ودية.

يأتي افتتاح مركز MEAD-CDOC في أعقاب افتتاح موقعين ثنائيين للدفاع الجوي والصاروخي للجيش الأمريكي المركزي مع قطر والبحرين العام الماضي

عراقجي منشآت إيران النووية أمريكا إسرائيل قاعدة العديد الجوية قطر

