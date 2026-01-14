عراقجي: إيران لا تخطط حاليا لإعادة تشغيل المنشآت النووية

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن إيران لا تخطط حاليا لإعادة تشغيل المنشآت النووية التي تضررت جراء الضربات الأمريكية والإسرائيلية في يونيو.

وأعلنت الولايات المتحدة عن افتتاح مركز جديد في قاعدة العديد الجوية في قطر لتنسيق الدفاع الجوي والصاروخي في المنطقة، في الوقت الذي هدد فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتدخل بسبب الاحتجاجات في إيران.

بحسب بيان صادر عن القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) أمس، الثلاثاء، فإن سبعة عشر دولة تنشط في المنشأة العسكرية في قطر.

تضم المنشأة خلية عمليات الدفاع الجوي المشتركة الجديدة للشرق الأوسط (MEAD-CDOC) الموجودة في مركز العمليات الجوية المشتركة (CAOC) أفرادًا من الولايات المتحدة والشركاء الإقليميين.

ونُقل عن الأدميرال براد كوبر، قائد القيادة المركزية الأمريكية، قوله: "هذه خطوة مهمة إلى الأمام في تعزيز التعاون الدفاعي الإقليمي".

وأضاف: "ستعمل هذه الخلية على تحسين كيفية تنسيق القوات وتقاسم مسؤوليات الدفاع الجوي والصاروخي في جميع أنحاء الشرق الأوسط".

وأضافت القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) أن طاقم القوات الجوية الأمريكية المركزية (AFCENT) سيعمل مع الشركاء للتخطيط لتدريبات متعددة الجنسيات، وإجراء عمليات تدريبية أخرى، والاستجابة للحالات الطارئة.

يوم الثلاثاء، اتهمت الحكومة الإيرانية الولايات المتحدة بالسعي إلى اختلاق ذريعة للتدخل العسكري، بعد أن هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باتخاذ "إجراءات قوية" بشأن القمع الحادث للاحتجاجات الجماهيرية.

وذكرت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة على منصة إكس متعهدة بأن "خطة واشنطن" ستفشل مرة أخرى: "إن أوهام الولايات المتحدة وسياستها تجاه إيران متجذرة في تغيير النظام، حيث تعمل العقوبات والتهديدات والاضطرابات المفتعلة والفوضى كأسلوب عمل لخلق ذريعة للتدخل العسكري".

تتشارك الدوحة وطهران أكبر حقل للغاز الطبيعي في العالم، وقد حافظتا على علاقات ودية.

يأتي افتتاح مركز MEAD-CDOC في أعقاب افتتاح موقعين ثنائيين للدفاع الجوي والصاروخي للجيش الأمريكي المركزي مع قطر والبحرين العام الماضي