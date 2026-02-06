من ارتعاش اليدين للدوار.. علامات تحذيرية لهبوط السكر

حذر خبراء الصحة من خطورة هبوط مستوى السكر في الدم، مشيرين إلى أنه قد يصيب مرضى السكري وغيرهم، ويؤدي إلى مضاعفات خطيرة إذا لم يتم التعامل معه سريعًا.

ويحدث هبوط السكر عندما ينخفض مستوى الجلوكوز في الدم عن الحد الطبيعي، ما يسبب أعراضًا مثل الارتعاش، التعرق، الدوخة، وتشوش الرؤية، وقد يصل الأمر إلى فقدان الوعي في الحالات الشديدة.

١. ما هو هبوط السكر؟



هبوط السكر يعني انخفاض مستوى السكر (الجلوكوز) في الدم عن المستوى الطبيعي، والذي غالبًا يكون أقل من 70 ملغ/ديسيلتر عند البالغين. الجلوكوز هو المصدر الأساسي للطاقة للجسم، وخصوصًا للدماغ، لذا انخفاضه يؤثر بسرعة على وظائف الجسم.

٢. أسباب هبوط السكر

تنقسم أسباب هبوط السكر إلى:



أ. لدى مرضى السكري:

تناول جرعة زائدة من الأنسولين أو أدوية السكر.

تأخير أو تخطي وجبة الطعام بعد أخذ الدواء.

ممارسة نشاط بدني مكثف دون تعديل الطعام أو الدواء.

شرب الكحول دون تناول طعام كافٍ.

ب. لدى غير مرضى السكري:

الجوع الطويل أو الصيام الطويل.

بعض الأمراض مثل أمراض الكبد أو الكلى أو البنكرياس.

اضطرابات هرمونية (مثل قصور الغدة الكظرية أو نقص هرمون النمو).

تناول أدوية معينة تسبب انخفاض السكر.

نادرًا، وجود ورم في البنكرياس يفرز الإنسولين (Insulinoma).

٣. أعراض هبوط السكر

تظهر الأعراض تدريجيًا ويمكن تقسيمها إلى:



. أعراض مبكرة

(أعراض نقص السكر في الدم الحاد):

ارتعاش أو رعشة في اليدين.

تعرق غزير وبارد.

جوع مفاجئ وشديد.

خفقان القلب وزيادة سرعة ضرباته.

قلق أو توتر.

ب. أعراض عصبية (لأن الدماغ يحتاج الجلوكوز):

دوار وصداع.

تشوش ذهني وصعوبة في التركيز.

رؤية مشوشة أو مزدوجة.

تعب شديد ونعاس.

ارتباك أو تصرفات غير طبيعية.

في الحالات الشديدة: إغماء أو تشنجات أو فقدان الوعي.

٤. الإسعافات الأولية لهبوط السكر

إذا شعرت بأعراض هبوط السكر:

تناول مصدر سريع للجلوكوز:

3–4 مكعبات سكر أو

نصف كوب عصير فواكه أو

ملعقة عسل كبيرة.

انتظر 10–15 دقيقة، ثم اقس مستوى السكر إن أمكن.



إذا تحسن الوضع، تناول وجبة خفيفة تحتوي على بروتين ونشويات لتثبيت مستوى السكر.

إذا فقد الشخص وعيه:

لا تحاول إعطاؤه طعامًا عن طريق الفم.

استدعِ الإسعاف فورًا.

إذا كان متاحًا، استخدم حقن الجلوكاجون.



٥. الوقاية

تناول وجبات منتظمة وعدم تخطيها.

مراقبة مستوى السكر بانتظام لدى مرضى السكري.



تعديل جرعة الأدوية قبل النشاط البدني أو الصيام.

حمل مصدر سريع للجلوكوز دائمًا.

معرفة أعراض هبوط السكر للتمكن من التعامل معها مبكرًا.