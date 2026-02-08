قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اللاعب رفض الأهلي.. كواليس فشل صفقة كباكا في اللحظات الأخيرة
غياب مؤثر قبل مباريات حاسمة.. التقييم الطبي يكشف مدة غياب تريزيجيه عن الأهلي
زلزالان بقوة 5.7 ريختر يضربان المكسيك وتشيلي
2 مليون دولار تربك الأهلي.. أشرف داري يُشعل أزمة داخل القلعة الحمراء
اتحاد الكرة يفجر مفاجأة: لم نخاطب كاف لتغيير موعد مباراة الزمالك وكايزر
أسعار برامج عمرة رمضان 1447 هـ 2026 وتفاصيل الباقات المتاحة
مدرب مالي: الأهلي خسر إليو ديانج.. وانتظروا تألقه مع فالنسيا
إمساكية رمضان 2026 في القاهرة والمحافظات.. مواعيد الصلوات وساعات الصيام
بدء صرف معاش تكافل وكرامة فبراير 2026 وخطوات الاستعلام الرسمية
تعديل قانون الضريبة العقارية.. الحكومة تتوقع 20 مليار جنيه من 2 مليون وحدة جديدة
استقرار سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك الأحد 8 فبراير 2026
من الرصد الروتيني إلى الرقمنة.. محطات لحظية لمواجهة التلوث السمعي في السويس
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
توك شو

طاهر الخولي: التحقيق مع الإرهابي أصعب من القتلة والمجرمين

المستشار طاهر الخولي
المستشار طاهر الخولي
محمد شحتة

كشف المستشار طاهر الخولي، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أنه مكث في عمله بنيابة أمن الدولة مدة 16 عامًا، وخلال تلك الفترة حقق في عدد كبير من قضايا الإرهاب، موضحًا أن الانطباع الأول لديه عن الإرهابي هو أن التحقيق معه يتم باعتباره صاحب فكر.

وتابع خلال لقاء ببرنامج «الصورة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة النهار قائلًا:"ليس مجرمًا بالمعنى التقليدي للقاتل أو السارق، لأنه صاحب فكر وعقيدة، والتحقيق مع الإرهابي أصعب من التحقيق مع القتلة والمجرمين التقليديين".
وعدد أسباب ذلك قائلًا:"الفكر لا بد أن يواجه بفكر، ونطرح أسئلة مثل: ما هي قناعتك الدينية؟ وكم سورة وآية حفظت من القرآن الكريم؟ وغالبًا لا أجد سوى آيات قصيرة، وكل هذه أسئلة أهدف من خلالها لمعرفة مصادر عقيدته".
ولفت إلى أن أعمار مرتكبي العمليات الإرهابية في الغالب تتراوح ما بين 16 و24 عامًا، قائلًا:"هذا هو السن الأشهر في غسيل المخ، حيث تبدأ العملية من سن المراهقة، ويتم استهداف فاقدي الأمل، ومن يعانون من الفقر، ويرون أنهم بلا مستقبل، فيلجأون إلى التنظيمات التي تقوم بغسيل أدمغتهم، لأنهم فاقدو الأمل في الدنيا، ويعتقدون أنهم سيصعدون في الآخرة إلى الحور العين".
وعن أخطر قضايا الإرهاب والإرهابيين الذين تعامل معهم، علق قائلًا:"كثيرة جدًا، خاصة في وقت تفجيرات طابا وشرم الشيخ عام 2005، حيث أسس حينها خالد مساعد الإرهاب في العريش، والذي قُتل لاحقًا في مواجهات مع الشرطة، لكنه حضر إلينا قبل مقتله، وحققنا معه، وحُبس لفترة، ثم أُخلي سبيله".
وواصل:"أصعب الأمور هي مواجهة متهم صاحب فكر وعقيدة، فخالد مساعد كان مؤمنًا بأن الدولة كافرة، وأن الحكومة تفرض ضرائب على مرتبات المواطنين وهي أموال حرام، وأنها تحصل ضرائب من القمار والخمور، وهي ضرائب غير شرعية، وكان مؤمنًا بفكر سيد قطب وموسوعة ابن تيمية".

رئيس لامبورجيني ومحرر صدى البلد
بوستر مسلسل "اولاد الراعي"
مي صالح رفقة فرح الزاهد
ويزو
