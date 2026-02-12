قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محمد صلاح يتوصل إلى اتفاق مع ليفربول حول الرحيل عن الريدز |تفاصيل
مد مواعيد العمل في نفقي الأزهر خلال شهر رمضان | تفاصيل
أول تعليق من حماس على إصابة عبد الله البرغوثي داخل سجن جلبوع
عودة المشاغب.. غياب القوة الضاربة عن مباراة الأهلي والجيش الملكي
وزير الخارجية لـ نظيره الأوغندي: التعاون والتكامل في نهر النيل يحقق المنفعة المشتركة
رسمياً وقبل رمضان.. قرار حكومي عاجل بتبكير صرف مرتبات فبراير2026
رئيس الوزراء يُكرم الوزراء السابقين.. ويؤكد: نستكمل ما تم بناءه
الإفتاء: يحرم اتخاذ التسوّل مهنة يتكسب منها الإنسان
فيديو مثير للجدل.. التراب يغطي سيارة شيرين عبد الوهاب أمام منزلها| تفاصيل
المستشفيات المصرية تستقبل دفعة جديدة من المصابين الفلسطينيين عبر معبر رفح
الكرملين: الجولة القادمة من مُحادثات السلام مع أوكرانيا مُتوقعة قريبًا
تفاصيل أول اقتراح برغبة مقدم من النائب ياسر جلال
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

هل يصل FaceTime إلى هواتف أندرويد؟.. تسريب يثير الجدل حول Pixel 10a

هل يصل FaceTime إلى هواتف أندرويد؟ تسريب يثير الجدل حول Pixel 10a
هل يصل FaceTime إلى هواتف أندرويد؟ تسريب يثير الجدل حول Pixel 10a
ولاء خنيزي

أثار ظهور اسم تطبيق FaceTime في صفحة هاتف Pixel 10a على متجر جوجل حديثًا جدلاً واسعًا بين المستخدمين ومراقبي سوق الهواتف الذكية، حول إمكانية وصول خدمة مكالمات الفيديو الشهيرة من آبل إلى هواتف أندرويد. ويأتي ذلك بالتزامن مع اقتراب شركة جوجل من الإعلان الرسمي عن النسخة الاقتصادية الجديدة من سلسلة Pixel 10، ما فتح الباب أمام تكهنات حول تغييرات محتملة في سياسة دعم التطبيقات والتوافق بين النظامين.

سلسلة Pixel 10 أطلقت العام الماضي، وتستعد جوجل للكشف عن Pixel 10a خلال الأيام المقبلة. وتضمنت صفحة الهاتف الرسمية معلومات تشير إلى تسهيل الانتقال من هواتف آيفون، مع التأكيد على دعم بعض منتجات آبل مثل AirPods وApple TV. وهو ما جعل الإشارة إلى FaceTime محور اهتمام واسع، حيث اعتقد البعض أن الهاتف قد يدعم التطبيق رسميًا لأول مرة على أندرويد.

حقيقة دعم FaceTime على أندرويد

الصفحة الرسمية للهاتف تشير إلى إمكانية الاستمرار في إجراء مكالمات الفيديو “حتى باستخدام FaceTime”، لكن هذا لا يعني أن التطبيق سيكون متاحًا رسميًا على أندرويد. فخدمة FaceTime لا تزال حكرًا على أجهزة آبل، ولم يتم الإعلان عن إصدار مستقل لنظام أندرويد حتى الآن.

في الواقع، ما تشير إليه جوجل هو ميزة الانضمام إلى مكالمات FaceTime عبر رابط يُفتح من متصفح الويب. هذه الخاصية متاحة منذ إصدار iOS 15 عام 2021، وتسمح لمستخدمي أندرويد بالمشاركة في المكالمات دون الحاجة إلى تطبيق رسمي، رغم بعض القيود مقارنة بالتجربة الكاملة على أجهزة آبل، مثل جودة الفيديو أو التحكم في الإعدادات المتقدمة.

التوقعات المستقبلية

يرى خبراء التكنولوجيا أن جوجل قد تتخذ خطوات أكثر جرأة في المستقبل، خصوصًا مع توجهها لتقديم ميزات كانت حصرية لهواتف آبل، مثل ميزة مشاركة الملفات المشابهة لـ AirDrop. ومع ذلك، يظل استخدام FaceTime على أندرويد مقتصرًا حاليًا على المتصفح فقط، ولا توجد مؤشرات حقيقية على إطلاق التطبيق رسميًا على النظام المنافس في المدى القريب.

في الوقت نفسه، تشير هذه الخطوة إلى توجه واضح من شركات التكنولوجيا نحو تسهيل التوافق بين الأنظمة المختلفة، بما يتيح للمستخدمين تجربة سلسة حتى عند الانتقال بين هواتف آيفون وأندرويد، وهو ما قد يؤثر على قرارات الشراء ويزيد من مرونة الاستخدام في المستقبل.

أندرويد FaceTime هواتف أندرويد Pixel 10a جوجل متجر جوجل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لقاء الخميسي

الستر اتشال عنا في لحظة.. لقاء الخميسي تروي كواليس زواج عبد المنصف الثاني

الدواجن

بعد قرار استيراد الفراخ.. أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع

محمد عبد المنصف

رد غير متوقع من عبد المنصف على اعترافات لقاء الخميسي الصادمة

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

سعر الذهب في مصر مستهل التعاملات الصباحية اليوم الخميس

دار الإفتاء

هل من مات في شهر رمضان يدخل الجنة بغير حساب؟.. الإفتاء تحسم الجدل

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس 12 فبراير 2026

ديانج

تجربة احترافية أم الزمالك؟.. ديانج يرفض التجديد مع الأهلي

رنا طارق وزوجها محمود حجازي

ما منعتش أهله يشوفوا ابنه.. رنا طارق ترد على زوجها محمود حجازي

ترشيحاتنا

سفن حربية أمريكية

تصادم سفينتين حربيتين أمريكيتين قبالة سواحل أمريكا الجنوبية

جانب من اللقاء

وزير الخارجية : مصر ملتزمة بدعم وحدة وسيادة الصومال

سفارة واشنطن ببغداد

عبر العراق.. أمريكا تبعث رسالة تهديد إلى إيران| تفاصيل

بالصور

فوائد تناول عصير البرتقال بالجزر على الإفطار في رمضان.. مشروب يعوض السوائل ويدعم المناعة

فوائد عصير البرتقال بالجزر في رمضان
فوائد عصير البرتقال بالجزر في رمضان
فوائد عصير البرتقال بالجزر في رمضان

بالطعم البلدى.. طاجن سجق بالبطاطس والجزر

بالطعم البلدى.. طاجن سجق بالبطاطس والجزر
بالطعم البلدى.. طاجن سجق بالبطاطس والجزر
بالطعم البلدى.. طاجن سجق بالبطاطس والجزر

أغذية لا غنى عنها.. كيف تتخلص من الكرش بسبب القولون؟

كيف تتخلص من الكرش بسبب القولون..
كيف تتخلص من الكرش بسبب القولون..
كيف تتخلص من الكرش بسبب القولون..

سعر ومواصفات بيجو 301 موديل 2016

بيجو 301 موديل 2016
بيجو 301 موديل 2016
بيجو 301 موديل 2016

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

المزيد