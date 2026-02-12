هل يصل FaceTime إلى هواتف أندرويد؟.. تسريب يثير الجدل حول Pixel 10a

أثار ظهور اسم تطبيق FaceTime في صفحة هاتف Pixel 10a على متجر جوجل حديثًا جدلاً واسعًا بين المستخدمين ومراقبي سوق الهواتف الذكية، حول إمكانية وصول خدمة مكالمات الفيديو الشهيرة من آبل إلى هواتف أندرويد. ويأتي ذلك بالتزامن مع اقتراب شركة جوجل من الإعلان الرسمي عن النسخة الاقتصادية الجديدة من سلسلة Pixel 10، ما فتح الباب أمام تكهنات حول تغييرات محتملة في سياسة دعم التطبيقات والتوافق بين النظامين.

سلسلة Pixel 10 أطلقت العام الماضي، وتستعد جوجل للكشف عن Pixel 10a خلال الأيام المقبلة. وتضمنت صفحة الهاتف الرسمية معلومات تشير إلى تسهيل الانتقال من هواتف آيفون، مع التأكيد على دعم بعض منتجات آبل مثل AirPods وApple TV. وهو ما جعل الإشارة إلى FaceTime محور اهتمام واسع، حيث اعتقد البعض أن الهاتف قد يدعم التطبيق رسميًا لأول مرة على أندرويد.

حقيقة دعم FaceTime على أندرويد

الصفحة الرسمية للهاتف تشير إلى إمكانية الاستمرار في إجراء مكالمات الفيديو “حتى باستخدام FaceTime”، لكن هذا لا يعني أن التطبيق سيكون متاحًا رسميًا على أندرويد. فخدمة FaceTime لا تزال حكرًا على أجهزة آبل، ولم يتم الإعلان عن إصدار مستقل لنظام أندرويد حتى الآن.

في الواقع، ما تشير إليه جوجل هو ميزة الانضمام إلى مكالمات FaceTime عبر رابط يُفتح من متصفح الويب. هذه الخاصية متاحة منذ إصدار iOS 15 عام 2021، وتسمح لمستخدمي أندرويد بالمشاركة في المكالمات دون الحاجة إلى تطبيق رسمي، رغم بعض القيود مقارنة بالتجربة الكاملة على أجهزة آبل، مثل جودة الفيديو أو التحكم في الإعدادات المتقدمة.

التوقعات المستقبلية

يرى خبراء التكنولوجيا أن جوجل قد تتخذ خطوات أكثر جرأة في المستقبل، خصوصًا مع توجهها لتقديم ميزات كانت حصرية لهواتف آبل، مثل ميزة مشاركة الملفات المشابهة لـ AirDrop. ومع ذلك، يظل استخدام FaceTime على أندرويد مقتصرًا حاليًا على المتصفح فقط، ولا توجد مؤشرات حقيقية على إطلاق التطبيق رسميًا على النظام المنافس في المدى القريب.

في الوقت نفسه، تشير هذه الخطوة إلى توجه واضح من شركات التكنولوجيا نحو تسهيل التوافق بين الأنظمة المختلفة، بما يتيح للمستخدمين تجربة سلسة حتى عند الانتقال بين هواتف آيفون وأندرويد، وهو ما قد يؤثر على قرارات الشراء ويزيد من مرونة الاستخدام في المستقبل.