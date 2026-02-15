من 72 إلى 95 جنيها.. لماذا ارتفعت أسعار الفراخ فجأة؟

تشهد أسعار الدواجن في مصر تقلبات حادة قبل حلول شهر رمضان المبارك، حيث تصدرت المشهد الاقتصادي بعد موجة ارتفاعات غير مسبوقة في الأسواق.

وقفز سعر الكيلو في المزارع من نحو 72 جنيها إلى حوالي 95 جنيها، قبل أن يتراجع قليلاً ويستقر عند حدود 85 جنيها، ما أثار استياء المواطنين وانتقادات واسعة للزيادات غير المبررة.

أسعار الدواجن

وتزامن هذا الارتفاع مع قرب موسم رمضان، الأمر الذي دفع الجهات الرسمية إلى البحث عن آليات سريعة لضبط حركة التداول والسيطرة على الأسعار داخل السوق المحلي.

ومن جانبه، أكد الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة منتجي الدواجن، أن كبار المنتجين يتحكمون في تحديد الأسعار بسبب سيطرتهم على جميع مراحل الإنتاج، من الكتكوت والبيض وصولًا إلى الأعلاف وعمليات الذبح.

وأضاف السيد في تصريحات لـ"صدى البلد" أن السوق يعاني من ضعف الانضباط، وأن آليات العرض والطلب لم تعد تعمل بالشكل المطلوب، موضحًا أن حوالي 20 منتجًا رئيسيًا يسيطرون على الجزء الأكبر من السوق ولديهم القدرة على توجيه الأسعار كما يشاءون.

ودعا رئيس الشعبة إلى وضع ضوابط واضحة للأسعار، بحيث يتم تحديد تكاليف الإنتاج بدقة ووضع هامش ربح مناسب، مع تحديد سقف أعلى للأسعار يكون ملزمًا لجميع المنتجين، بهدف حماية المستهلك وصغار المنتجين وضمان استقرار السوق دون إحداث خسائر لأي طرف.