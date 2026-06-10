مشهد صادم في الشارع.. ضبط المتورطين في الاعتداء على سائق توك توك بالبحيرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام 3 أشخاص بالتعدى على آخر بالضرب محدثين إصابته بالبحيرة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 8 / الجارى تبلغ لمركز شرطة إيتاى البارود من إحدى المستشفيات بإستقبالها (سائق مركبة "توك توك" – مقيم بدائرة المركز "مصاب بجرح قطعى") ، وبسؤاله قرر بتعدى 3 أشخاص عليه بالضرب بإستخدام سلاح أبيض وعصا خشبية وإحداث إصابته حال معاتبته لأحدهم لقيامه بالتعدى بالسب على إحدى الفتيات.



أمكن ضبط مرتكبى الواقعة (3 أشخاص – مقيمين بدائرة المركز) ، وبحوزتهم (مركبة "توك توك بدون لوحات معدنية " قيادة أحدهم - الأدوات المستخدمة فى التعدى) ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لخلاف مع إحدى الفتيات على الأجرة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.