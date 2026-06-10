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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

مشهد صادم في الشارع.. ضبط المتورطين في الاعتداء على سائق توك توك بالبحيرة

المتهمين
المتهمين
مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام 3 أشخاص بالتعدى على آخر بالضرب محدثين إصابته بالبحيرة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 8 / الجارى تبلغ لمركز شرطة إيتاى البارود من إحدى المستشفيات بإستقبالها (سائق مركبة "توك توك" – مقيم بدائرة المركز "مصاب بجرح قطعى") ، وبسؤاله قرر بتعدى 3 أشخاص عليه بالضرب بإستخدام سلاح أبيض وعصا خشبية وإحداث إصابته حال معاتبته لأحدهم لقيامه بالتعدى بالسب على إحدى الفتيات.
 

أمكن ضبط مرتكبى الواقعة (3 أشخاص – مقيمين بدائرة المركز) ، وبحوزتهم (مركبة "توك توك بدون لوحات معدنية " قيادة أحدهم - الأدوات المستخدمة فى التعدى) ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لخلاف مع إحدى الفتيات على الأجرة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

الأجهزة الأمنية التواصل الإجتماعى توك توك

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