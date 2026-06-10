ضبط صانع محتوى يحرض على العنف بالإسكندرية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط صانع محتوى بالإسكندرية لقيامه بنشر مقاطع فيديو على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعي تتضمن التحريض على العنف والتلفظ بألفاظ خارجة تتنافى مع القيم المجتمعية.





رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام صانع محتوى بنشر مقاطع فيديو على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعي تتضمن التحريض على العنف والتلفظ بألفاظ خارجة تتنافى مع القيم المجتمعية.

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المذكور حال تواجده بدائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية، وبحوزته هاتف محمول، بفحصه تبين احتواؤه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى.

بمواجهته، اعترف بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعى لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.





